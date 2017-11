Cadavere trovato in mare in Salento/ Castro, forse è Besnik Muco, ex procuratore generale di Tirana

19 novembre 2017 Silvana Palazzo

Cadavere trovato in mare in Salento (Foto: da Wikipedia)

Possibile svolta nel caso del cadavere recuperato due settimane fa nelle acque di Castro, in provincia di Lecce. Il corpo potrebbe appartenere a Besnik Muço, ex procuratore generale di Tirana. Al momento si tratta solo di un'ipotesi investigativa in attesa che la magistratura disponga l'esame del Dna sul corpo mutilato a causa delle mareggiate e dagli urti sugli scogli. Le indagini sono coordinate dal pm leccese Maria Vallefuoco. L'avvocato 54enne di origini albanesi residente a Macerata era scomparso lo scorso 6 novembre. Il 2 novembre si sarebbe dovuto imbarcare sul traghetto della linea Adria Ferries che da Durazzo era diretto a Bari. Avrebbe fatto il check in e dalle 23 il suo cellulare è stato spento: da quel momento nessuno è riuscito a mettersi in contatto con lui. A sporgere la denuncia di scomparsa era stata la moglie con i figli. Secondo gli investigatori salentini, l'ipotesi che si possa trattare proprio dell'ex procuratore generale di Tirana è compatibile con tempi e luogo del ritrovamento.

Castro, cadavere in mare: è Besnik Muço? Il giallo si infittisce...

Un giallo nel giallo: è di Besnik Muço il corpo ritrovato in Salento? Si attende il riscontro degli esami genetici per accertare che si tratta proprio dell'ex procuratore generale di Tirana. Il mistero però acquisisce contorni sempre più inquietanti: la scomparsa è inspiegabile, così come per la famiglia il viaggio in traghetto, inoltre è un ex rifugiato politico. L'attività di procuratore generale, stando a quanto riportato da Lecceprima, gli era costata l'ostilità dell'ex regime comunista a causa di alcune inchieste non gradite. Peer questo durante le rivolte del marzo 1997 con la moglie e il figlio fuggì in Italia, stabilendosi a Macerata, dove furono accolti come rifugiati politici in virtù del lavoro svolto nel suo paese d'origine. Il 54enne aveva iniziato una nuova vita a Macerata, trovando lavoro come saldatore. L'azienda per cui lavorava però quattro anni fa chiuse, da qui la decisione di riprendere la professione di avvocato a Tirana, doveva aveva aperto uno studio legale con un socio.

