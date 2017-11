Dolce & Gabbana/ Molestie? Ma questa non è violenza!

Dolce & Gabbana: “Molestie? Ma questa non è violenza! I nostri abiti sono cari? Andate al mercato...”. Le ultime notizie sull'intervista degli stilisti Domenico e Stefano a Vogue

19 novembre 2017 Silvana Palazzo

Dolce & Gabbana (Foto: LaPresse)

Domenico Dolce e Stefano Gabbana tornano a far parlare di loro, ma non per gli abiti. Durante un'intervista pubblicata su Vogue hanno infatti espresso il loro parere su un tema scottante come quello delle molestie sessuali. “Per me, essere politicamente corretti è essere falsi, non avere il potere di spiegare quello che si pensa davvero”, ha dichiarato Stefano Gabbana, che ha tirato in ballo anche Luchino Visconti: “Chiese a Helmut Berger e Alain Delon di andare a letto con lui... Ma senti: sei tu a decidere. È così. Lo sanno tutti. E poi dopo vent’anni dici: 'Ah! Mi ha toccato il culo!'. Non è violenza, questa”. Per Stefano Gabbana ora fa tendenza il sesso, spiega così dunque lo scandalo che ha travolto il mondo del cinema. Non sono però le uniche dichiarazioni destinate a far discutere di quest'intervista. Si è parlato anche della campagna social #Boycott Dolce&Gabbana, promossa perché l'azienda veste la first lady Melania Trump: “Quando si dice la verità non si sbaglia. Io non sono americano, sono italiano, quindi non mi importa della politica americana. Io sono un designer e lei è una cliente, e lo è da prima di diventare first lady”, dice Stefano Gabbana.

DOLCE&GABBANA: DAL CASO MOLESTIE ALLE CRITICHE

Il breve riferimento alla politica permette a Stefano Gabbana di parlare della nuova generazione, i cosiddetti millennials. L'idea è che questi ragazzi facciano esattamente le stesse cose delle vecchie generazioni, ma in modo diverso. “Hanno valori diversi dai nostri, vogliono un mondo buono e sono arrabbiati per il fatto che abbiamo consegnato loro il mondo peggiore dal punto di vista climatico e politico. Ma questa generazione è pioniera di un senso di correttezza politica più severa”, ha spiegato lo stilista nell'intervista rilasciata a Vogue. Poi coglie l'occasione per rispondere alle critiche di chi sostiene che non producano più abiti sexy: “Ho cominciato a guardare il mio archivio... Ogni capo rispecchia un momento, quindi ricordo esattamente perché è stato fatto. Ora la gente cerca messaggi positivi perché sono esauste di notizie false, gente finta, moda finta e cibo finto...”, ha spiegato Domenico Dolce.

Stefano Gabbana invece risponde a chi si lamenta per il fatto che i loro capi sono molto cari: “Se andando al mercato trovano qualcosa che somiglia ai nostri abiti, va bene comunque. Non abbiamo cominciato a fare questo lavoro per soldi, ma perché lo amiamo. Abbiamo creato uno stile che ispira anche chi non può permettersi i nostri abiti, sempre meglio che affidarsi ai mercati asiatici.... Abbiamo cominciato 35 anni fa con due milioni di lire, mille euro, costruendo a poco a poco la nostra storia”.

© Riproduzione Riservata.