EPRICE BLACK HOUR/ 60 prodotti a 0,99 euro: gli affari del giorno

ePRICE Black Hour: 60 prodotti a 0,99 euro: gli affari della giornata di ieri durante l'ora segreta. Ecco quando ha avuto inizio il conto alla rovescia dei super-sconti.

La promozione Black Hour di ePRICE ha il merito di aver creato un grande interesse attorno alla piattaforma di e-commerce italiana. Forse, se vogliamo dirla proprio tutta, d'interesse ce n'è stato addirittura troppo: basta pensare ai problemi che il sito ha riscontrato nei giorni scorsi quando si è trovato a gestire una mole di traffico come mai prima. Del resto la promozione Black Hour sembra studiata apposta per attirare l'utente: 60 prodotti, ogni giorno, in vendita per un'ora a 0,99€. Novantanove centesimi per acquistare un prodotto di prima classe, desiderato da tempo: e allora ecco il ragionamento dei clienti, vale la pena spendere un po' di tempo in più davanti allo schermo del pc, a monitorare l'inizio dell'ora segreta, viste le occasioni che possono presentarsi. Al di là dei disguidi tecnici, per cui l'azienda italiana s'è già scusata nei giorni scorsi: i 60 minuti di super-sconti proseguono. Peccato solo non poter sapere "quando" iniziano! Ieri, ad esempio, la Black Hour ha avuto inizio alle 8:30 di mattina. E oggi? Lo scopriremo solo vivendo, dalle 6 alle 24!

GLI AFFARI DI IERI

Per placare le voci che parlavano della Black Hour di ePRICE come di una truffa, l'azienda nostrana di e-commerce ha pensato bene di pubblicare su un'apposita sezione del sito gli affari del giorno. Si tratta cioè dei prodotti acquistati alla misera cifra di 99 centesimi, un sogno per ogni utente. Per quanto riguarda la giornata di ieri, sabato 18 novembre 2017, ad essere acquistati a meno di 1€ sono stati ad esempio un pc HP Notebook 2 (6 pezzi), un Nilox Doc Hoverboard elettrico nero (6 pezzi), 6 misuratori di pressione da braccio, la collezione completa di film di Harry Potter (6 pezzi), il gioco per PS4 La Terra di Mezzo - L'ombra della guerra (6 pezzi), un Tv Led Full Hd della Philips da 24 pollici (6 pezzi), 6 Crockpot (pentole per cottura lenta), e altrettanti inalatori a ultrasuoni silenziosi Beurer, frullatori Oster e una tastiera Usb retroilluminata per pc HP. Clicca qui per gli affari del giorno

