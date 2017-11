Sottomarino scomparso in Argentina/ San Juan, 44 militari a bordo: la Nasa collabora alle ricerche

Sottomarino scomparso in Argentina: San Juan, 44 militari a bordo del sommergibile: la Nasa collabora alle ricerche. Le ultime notizie sul giallo. Il messaggio di Papa Francesco

19 novembre 2017 Silvana Palazzo

Sottomarino scomparso in Argentina (Foto: da Pixabay)

Una tragedia potrebbe essersi consumata tra i ranghi della Marina argentina: il sottomarino San Juan è disperso nell'Atlantico. Da oltre 48 ore non ci sono più contatti con un sommergibile a propulsione convenzionale, con 44 membri di equipaggio a bordo. L'unità è stata rilevata l'ultima volta mercoledì lungo la costa meridionale. Enrique Balbi, portavoce della Marina, ha dichiarato: “Non siamo stati in grado di trovare o avere un contatto a vista o rada con il sommergibile”. L'unità stava tornando da una missione di routine da Ushuaia, vicino alla punta estrema del Sud America, a 400 chilometri a sud di Buenos Aires. La Marina argentina ha avviato una vasta operazione di ricerca con unità aeree e navali intorno all'ultima posizione nota del sottomarino. Cile, Stati Uniti e Regno Unito hanno “offerto appoggio logistico e scambio di informazioni nella ricerca umanitaria” del sommergibile. Così la Nasa, che collabora alle ricerche.

ARGENTINA, SOTTOMARINO SCOMPARSO: 44 MILITARI A BORDO

Il portavoce della Marina argentina Enrique Balbi ha smentito le voci secondo cui a bordo del sottomarino San Juan sarebbe scoppiato un incendio, un evento catastrofico per un sommergibile. “Non abbiamo più alcuna comunicazione e questo potrebbe essere dovuto ad un problema alle batterie o di alimentazione elettrica (generata dai motori diesel)”, ha chiarito, ricordando che secondo il protocollo i sommergibili, in caso di problemi di lamentazioni, devono immediatamente riemergere in superficie. A bordo del sottomarino San Juan c'è anche il primo ufficiale donna della flotta sottomarina argentina che conta, oltre al San Juan, altre due unità gemelle. Ci sono due scenari di ricerca: bisogna da un lato capire se il sottomarino ha continuato a viaggiare con i motori verso la sua destinazione a Mar del Plata, dall'altro se invece è andato alla deriva. Anche Papa Francesco ha mandato un messaggio di conforto ai familiari dell'equipaggio: “Il papa - si legge nel testo - esprime la sua preghiera fervente per i 44 componenti dell'equipaggio e tutta la sua vicinanza ai familiari e alle autorità militari e civili del Paese in questo difficile momento”.

© Riproduzione Riservata.