BLACK FRIDAY 2017/ Quand’è la data degli sconti: l’app di Amazon e le novità del giorno (ultime notizie)

Black Friday 2017, quando è la data dei primi sconti invernali: ultime notizie, novità del giorno e offerte. L'app di Amazon con realtà virtuale e i primi saldi natalizi

02 novembre 2017 Niccolò Magnani

Inizia la febbre del Black Friday, sentite gli animi “shoppingisti” scuotervi dentro? Passato Halloween e passato, quasi, il ponte, gli italiani si concentrano sul prossimo appuntamento dove poter dare libero sfogo ai propri istinti omicidi… verso la carta di credito! Scherzi a parte, sta per arrivare il grande giorno degli sconti che di fatto apre la stagione dei saldi invernali: prendendo a prestito la tradizione americana, ecco qui il Black Friday che verrà celebrato in tutti i negozi fisici e online italiani il prossimo 24 novembre 2017, il primo venerdì dopo il Giorno Del Ringraziamento come vuole appunto la tradizione Usa. Anche per i più restii a vivere una tradizione lontana dalla nostra, come del resto è anche Halloween, le offerte e gli scontri che si troveranno nei giorni precedenti su Amazon e quello stesso venerdì potranno regalare qualche bella sorpresa in più per superare l’astio “dell’influenza americana”. Sconti praticamente su tutto, dall’abbigliamento all’hi-tech, tema preferito degli italiani, fino alla cucina e ai videogames: iniziate a tenere d’occhio le offerte perché davvero anche in questo 2017, con una crisi che non se ne va del tutto, potrebbe essere molto comodo iniziare e prendere i regali di Natale durante il Black Friday. Un esempio? Ovviamente Amazon, vero padrone incontrato dei primi saldi online, da quest’anno con una novità.

L’APP DI AMAZON CON LE NOVITÀ

Per il Black Friday 2017 arriva infatti l’app con realtà virtuale di Amazon con il famoso ormai sistema AR View: per ora è utilizzato negli Usa ma presto arriverà anche da noi, esattamente come promesso da Ikea. In sostanza, l’app virtuale consente ai clienti di calare le versioni virtuali dei prodotti disponibili nella realtà prima dell’acquisto, permettendo di vedere come un tostapane, una sedia, o una macchina del caffè si inseriranno nell’arredo e nell’ambiente casalingo una volta giunti a casa, come spiega giustamente MacyNet.it. Con questa nuova app Amazon spiega dice che già funziona con migliaia di prodotti al lancio: la modalità è semplice, «dopo aver selezionato un prodotto, può essere visualizzato a 360 gradi spostando il telefono intorno all’oggetto virtuale per vederlo da diverse angolazioni. I prodotti possono anche essere spostati e sistemati nell’ambiente», spiega il tutorial di MacyNet. Insomma, tutto è pronto per iniziare a spiare i vari prodotti e offerte Amazon che tra qualche giorno verranno presi d’assalto grazie ai mitici saldi del 24 novembre.

