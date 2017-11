DOVREMO BUTTARE LA TV/ 9 televisori su 10 inutilizzabili con il nuovo digitale: scopri se il tuo funzionerà

Arriva il nuovo digitale terrestre: da buttare 9 televisori su 10. Come capire se la propria tv è in “regola” o se va cambiata entro 5 anni. Le ultime notizie sull'imminente switch-off

02 novembre 2017 Silvana Palazzo

Arriva il nuovo digitale terrestre (Foto: da Pixabay)

Chi ha vissuto la rivoluzione televisiva del 2012, non può che rabbrividire di fronte alla notizia di un nuovo switch-off. Se ne parla da anni, ma ora c'è una data: il passaggio al nuovo digitale terrestre, il Dvb-T2, va completato entro il 2020, con possibile proroga al 2022. Quindi già dall'anno prossimo o dal 2019 ii cambiamento sarà percepibile. Lo ha stabilito la Legge di Bilancio 2018, secondo cui gli italiani dovranno adeguarsi agli ultimi standard tecnologici. Il passaggio sarà graduale: regione per regione, emittente per emittente, secondo un piano che verrà curato dall'Agcom entro il 31 maggio del 2018. Non sarà però indolore: il 90% degli apparecchi, quindi 40 milioni circa di tv, andranno cambiati. Solo quelli venduti di recente, non più di due anni fa, potrebbero avere già incorporato la tecnologia necessaria a ricevere il nuovo segnale. La stragrande maggioranza invece saranno da buttare, circa 9 su 10 secondo il Giornale. Uno stratagemma per prendere tempo comunque c'è: comprare un decoder adatto alla tecnologia di trasmissione Dvb-T2 e al sistema di codifica delle immagini Hevac. Proprio come accade con lo switch-off di cinque anni fa.

SWITCH-OFF DIGITALE TERRESTRE: CHI DEVE CAMBIARE TV?

Il passaggio dalla tv analogica al digitale terrestre fu un incubo per milioni di persone: in molti hanno trascorso ore e ore a collegare decoder e risintonizzare le tv. Questo nuovo aggiornamento però non porterà nuove funzioni né un considerevole aumento dei canali. Quest'operazione ha un solo scopo: liberare le vecchie frequenze per il 5G, la nuova rete internet che permetterà di navigare in maniera superveloce in mobilità con smartphone e tablet. La manovra prevede uno stanziamento di 750 milioni da dividere tra tutti coloro che dovranno sostenere i costi dell'aggiornamento, anche le emittenti che dovranno rinnovare i propri apparati. Solo 100 milioni sono destinati al contributo per l'acquisto dei decoder. Il sito specializzato DDay ha stimato l'anno scorso il costo dell'operazione: ammonterà a 2-4 miliardi. Chi dovrà cambiare tv? Come spiega Il Sole 24 Ore, se il televisore è stato acquistato negli ultimi due anni è molto probabile che la tecnologia presente sia quella valida per il nuovo sistema. Se invece è stato acquistato prima del 2015 è molto probabile che non funzioni più se non acquistando un decoder a parte.

