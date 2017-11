Flavio Insinna/ Costano cari gli insulti alla concorrente: Rocchetta chiede 2 milioni di danni!

Flavio Insinna al centro della bufera per gli insulti ad una concorrente di Affari Tuoi: ora Rocchetta chiede due milioni di euro di danni al conduttore

Flavio Insinna, Rocchetta chiede i danni (LaPresse)

Potrebbe costare molto caro a Flavio Insinna lo sfogo dello scorso maggio nei confronti di una concorrente di Affari Tuoi. Noto programma dell’access prime time di Rai Uno, il game show è finito nella bufera per gli insulti del noto conduttore nei confronti di una concorrente. Infatti, durante un fuori onda, come riportato da una registrazione esclusiva di Striscia La Notizia, Flavio Insinna si è lasciato andare a pesanti insulti con i suoi collaboratori per la scelta dei concorrenti, in particolare per la protagonista di quella puntata, Rosy Seracusa, rappresentante della Valle d’Aosta. Turpiloquio ripetuto, con insulti sulla statura della concorrente e sul suo essere impacciata, anche se sono finiti nel mirino del conduttore anche gli altri concorrenti di contorno. Una vicenda che ha avuto grande risalto mediatico, con i fan della trasmissione e del noto conduttore che hanno invaso la sua pagina Facebook e si sono scagliati contro i modi offensivi utilizzati nei confronti della concorrente del game show. E ora potrebbero esserci anche delle ripercussioni anche dal punto di vista degli sponsor…

ROCCHETTA CHIEDE I DANNI

Infatti, secondo quanto riportato in esclusiva da Il Messaggero, il fuorionda choc potrebbe costare caro a Flavio Insinna: la Cogedi International, che distribuisce il marchio Rocchetta di cui il conduttore era testimonial, ha deciso di chiedere un lauto risarcimento allo showman per le proteste dei consumatori su Facebook. La società ha registrato un netto calo del fatturato e vuole il risarcimento dei danni di immagine per un totale di 2 milioni e 189 mila euro. Cifra enorme, considerando inoltre la restituzione già avvenuta del cachet di 275 mila euro l’anno che percepiva per gli spot. Cogedi International, riporta il quotidiano, aveva già chiesto a maggio la rescissione del contratto, con Flavio Insinna che ha rifiutato, optando insieme ai suoi legali di percorrere la via dell’arbitrato. Attesi aggiornamenti sulla vicenda, con Flavio Insinna che potrebbe finire in tribunale per una questione che ha colpito in negativo tutti gli amanti di Affari Tuoi e i suoi fan di lunga data.

