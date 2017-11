Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 2 novembre: i numeri vincenti! Video (conc 131/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 2 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.131/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto

I premi del Lotto e 10eLotto ritornano questa sera grazie ad una nuova estrazione, che distribuirà in tutte le regioni italiane migliaia di bottini. Molti hanno già registrato le schedine per il nuovo concorso, mentre altri devono ancora controllare se hanno vinto nell'ultimo appuntamento con la Sisal. Di sicuro il traguardo non sarà sfuggito ai vincitori che nell'ultimo incontro con il Lotto hanno raggiunto la vetta più alta, a partire dal fortunello di Catania che ha realizzato tre ambi ed un terno su Palermo. Il premio ha superato infatti i 61 mila euro, mentre 28 mila euro sono stati destinati ad un giocatore della provincia di Trento, di Ledro. Poco più di quanto conquistato da un appassionato di Carugate, nel milanese, che ha realizzato invece una vincita da 25.600 euro. L'ultimo appuntamento con il 10eLotto è stato meno fortunato dei precedenti, anche se il vincitore della provincia di Frosinone, di Castro dei Volsci, che ha conquistato il podio è riuscito ad indovinare 8 numeri vincenti con opzione Oro ed a portarsi a casa 25 mila euro. 10 mila euro sono stati destinati invece al 6 vincente di un appassionato di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, mentre un altro 6 ha premiato un giocatore di Latina con 6 mila euro, grazie all'opzione Oro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto è pronto a regalare tante emozioni a tutti i giocatori che questa sera parteciperanno al concorso della Sisal. Alcuni appassionati si sono aggiunti tra l'altro solo di recente alle fila degli aspiranti vincitori più storici ed incalliti ed anche per questo è normale che si faccia ancora un po' di difficoltà a trovare i numeri da giocare nella schedina. La nostra Rubrica ritorna al fianco della smorfia napoletana anche per oggi, per risolvere questo dubbio amletico che colpisce migliaia di giocatori ad ogni estrazione. Oggi parleremo di tecnologia e sorrisi. Sembra infatti che sia stato realizzato un nuovo specchio in grado di individuare se la persona che vi si riflette stia sorridendo oppure no. Il materiale in cui è stato realizzato questo dispositivo è infatti di tipo intelligente, in grado di intuire con il riconoscimento facciale il sorriso dell'utente. Lo specchio tuttavia ha una funzione simpatica: è destinato ai pazienti colpiti da tumore e si attiva solo se effettivamente sorridono. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il sorriso, 5, lo specchio, 6, l'intelligenza, 17, il riflesso, 66, la malattia, 19. Come Numero Oro scegliamo invece la camera, 58.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto ed il Jackpot raccoglieranno questa sera una nuova sfida: fra i giocatori del consorso di oggi potrebbe infatti esserci il vincitore del montepremi del gioco Sisal. In alternativa anche i premi minori possono dare parecchie soddisfazioni, soprattutto se si considera che nell'ultimo appuntamento diverse quote sono ritornate a livelli più alti rispetto a quanto registrato in precedenza. Il 5 ha premiato infatti due fortunelli con oltre 84 mila euro a testa, mentre altri due giocatori hanno vinto quasi 42 mila euro ciascuno grazie al 4+. Si è risollevato anche il premio del 3+, pasi a 2.759 euro e destinato ad 85 vincitori, mentre 450 appassionati hanno realizzato i 418,54 euro associati al 4. Il premio del 3 è stato di 27,69 euro, centrato da 19.269 vincitori, mentre 311.457 giocatori sono riusciti a portarsi a casa i 5,15 euro del 2. Il premio della quota standard più piccola è riuscito a superare quindi il bottino dello 0+, con i suoi storici 5 euro: il premio è stato destinato a 16.465 vincitori. 8.413 invece gli appassionati che hanno indovinato l'1+, del valore di 10 euro, mentre 100 euro a testa sono stati consegnati a 1.545 giocatori che hanno centrato il 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Siamo finalmente arrivati al momento più atteso dai giocatori del SuperEnalotto: si parla di Jackpot e del bottino che verrà messo in palio questa sera! Il nuovo concorso riapre infatti le porte alle speranze di tutti gli appassionati, che ancora una volta si rimetteranno sui blocchi di partenza, pronti a sfrecciare verso la meta. Si tratta ovviamente di una corsa immaginaria, ma è la stessa che alla fine mette in moto la nostra mente per cercare di individuare un progetto interessante su cui investire in caso di vincita. La nostra Rubrica ritorna anche oggi con una delle proposte presenti su KickStarter, pronta a far sparire le nuvole del dubbio. Vi parleremo di mVoice G2, il primo smartwatch in grado di unire l'orologio analogico alle tecnologie più recenti. Dotato di quadrante ed anche di lettura elettronica dell'orario, mVoice G2 permette di effettuare telefonate grazie a diversi tipi di comandi, con cui si potrà accedere anche a Siri e Google. Un vero e proprio assistente personale che potrà già diventare una realtà: il goal da 30 mila dollari è già stato più che superato e l'asta si chiuderà fra 37 giorni. I numeri vincenti invece verranno rivelati fra pochissimo: siete pronti?

