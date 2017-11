MADONNA MEDJUGORJE/ Messaggio del 2 novembre 2017: preghiera e semplicità di una Madre

Madonna Medjugorje, il messaggio del 2 novembre 2017: attesa per le parole della Madre di Dio a Mirjiana Dragicevic Soldo. La semplicità, la preghiera e la maternità di Maria

02 novembre 2017 Niccolò Magnani

Messaggio Madonna di Medjugorje a Mirjana (LaPresse)

Si attende per oggi il nuovo messaggio della Madonna di Medjugorje che come ogni 2 del mese appare alla veggente bosniaca Mirjana Dragicevic Soldo per rivelare un messaggio di preghiera, di speranza e di allerta per i gravi problemi di cui è afflitto il mondo. Come di norma avviene, lo abbiamo visto anche nel recente messaggio del 25 ottobre, l’orario in cui il santuario di Medjugorje pubblica sul proprio sito la traduzione anche italiana avverrà attorno alle 20-21 di questa sera, ma è capitato anche alle volte - specie per il messaggio di inizio mese - che l’orario possa essere anticipato. Dopo le recenti discussioni a riguardo del fenomeno delle apparizioni in questo piccolo santuario in Bosnia, con le parole del Cardinal Pietro Parolin che ha ripetuto come «Sulla questione Medjugorje è volontà della Santa Sede aiutare a regolare il fenomeno in modo che i fedeli che vengono qui possano ascoltare la Parola di Dio, celebrare i sacramenti e vivere un’autentica esperienza di fede», è molto atteso il messaggio della Madonna in arrivo presso la veggente forse più conosciuta dei piccoli ragazzi “investiti” dal manto bianco della Madre di Dio negli Anni Ottanta. Insomma, non resta che attendere oggi cosa potrebbe dire e riferire a Mirjana la Madonna e nell’attesa proviamo a vedere cosa era stato comunicato lo scorso 2 ottobre nell’ultimo messaggio di apparizione alla veggente bosniaca.

IL MESSAGGIO DEL 2 OTTOBRE

Con queste parole riferite da Mirjana a tutti i fedeli e pellegrini di Medjugorje, lo scorso 2 ottobre la Madonna ebbe a riconoscere come la semplicità della preghiera e il dialogo con Dio può realmente riaprire quei cuori rattrappiti e feriti da una realtà drammatica e non certo “semplice”. «Cari figli, io vi parlo come Madre: con parole semplici, ma colme di tanto amore e sollecitudine per i miei figli, che per mezzo di mio Figlio sono affidati a me. Mio Figlio invece, che viene dall’eterno presente, lui vi parla con parole di vita e semina amore nei cuori aperti. Perciò vi prego, apostoli del mio amore: abbiate cuori aperti, sempre disposti alla misericordia e al perdono. Perdonate sempre il prossimo secondo mio Figlio, perché così la pace sarà in voi. Figli miei, preoccupatevi della vostra anima, perché essa è l’unica realtà che vi appartiene davvero. State dimenticando l’importanza della famiglia. La famiglia non dovrebbe essere luogo di sofferenza e dolore, ma luogo di comprensione e tenerezza. Le famiglie che cercano di vivere secondo mio Figlio, vivono nell’amore reciproco». Nel prosieguo del messaggio poi, la Madonna si soffermò anche sulla centralità di quel Figlio a cui tutti provengono e dove vi si trova il fulcro di ogni famiglia e convivenza umana: «Fin da quando era ancora piccolo, mio Figlio mi diceva che tutti gli uomini sono per lui dei fratelli. Perciò ricordate, apostoli del mio amore, che tutte le persone che incontrate sono per voi la vostra famiglia, dei fratelli secondo mio Figlio. Figli miei, non perdete tempo pensando al futuro e preoccupandovi. La vostra unica preoccupazione sia come vivere bene ogni istante secondo mio Figlio, ed ecco la pace! Figli miei, non dovete mai dimenticare di pregare per i vostri pastori. Pregate affinché possano accogliere tutti gli uomini come loro figli, in modo che, secondo mio Figlio, siano per loro dei padri spirituali. Vi ringrazio!».

