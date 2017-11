Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, Kim Jong-un ha provato a far uccidere il nipote in Cina?

Terza Guerra Mondiale: le ultime notizie di oggi, 2 novembre 2017, e gli aggiornamenti. Corea del Nord, Kim Jong-un ha provato a far uccidere il nipote in Cina? Ed è gelo con Pechino

02 novembre 2017 Silvana Palazzo

Terza Guerra Mondiale, le ultime notizie

Terza guerra mondiale. Resta testa la situazione nel continente asiatico, in particolare tra Corea del Nord e Cina. Stando a quanto riportato dal giornale sudcoreano JoongAng Ilbo, diversi agenti nordcoreani sarebbero stati inviati a Pechino per uccidere il nipote di Kim Jong-un. Due agenti di Pyongyang, su un totale di sette, sarebbero stati arrestati dalla polizia cinese per un presunto complotto teso a uccidere Kim Han Sol, figlio di quel Kim Jong Nam che fu assassinato in Malesia all'inizio di quest'anno. Il motivo del tentato omicidio potrebbe essere legato alla volontà di Kim Jong-un di eliminare qualsiasi pretendente al "trono", che da tre generazioni si tramanda per linea di sangue. Il ministero degli Esteri cinese non si è pronunciato, ma grazie a speciali misure di sicurezza introdotte in occasione del 19° Congresso del Partito comunista di Pechino sarebbe stata scoperta la trama. Se la notizia del tentato omicidio di Kim Han Sol fosse vera, per la Cina sarebbe l'ennesima provocazione di un teorico alleato.

GELO TRA CINA E NORD COREA, USA E RUSSIA AI FERRI CORTI

Il gelo crescente tra Cina e Corea del Nord starebbe spingendo il regime di Kim Jong-un verso la Russia. L'ipotesi è stata avanzata dall'Associated Press, che ha citato due recenti viaggi di Choe Son Hi, direttore generale dell'ufficio nordamericano al ministero degli Esteri della Corea del Nord, a Mosca. L'avvicinamento di Pyongyang alla Russia ovviamente crea grande imbarazzo negli Stati Uniti: a Mosca viene riconosciuto il ruolo di intermediario nella crisi, ma i dossier russo e nordcoreano giacciono accanto, suscitando interrogativi e preoccupazioni. Da un lato ci sono gli insulti tra Donald Trump e Kim Jong-un, dall'altro ci sono le minacce del Dipartimento di Stato, intenzionato a compilare una lista nera di Paesi che fanno affari con decine di imprese russe. Tutto ciò mentre proseguono le indagini sulle presunte interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali dell'anno scorso. Washington guarda alla Russia come partner per isolare la Corea del Nord, ma al tempo stesso è ai ferri corti con la stessa.

© Riproduzione Riservata.