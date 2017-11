AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sulla A19 (ultime notizie, oggi 20 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: ultime notizie in tempo reale, oggi 20 novembre 2017 sulla viabilità. Incidente sull'A19, circolazione bloccata.

20 novembre 2017 Emanuela Longo

Autostrade, Traffico - La Presse

Le autostrade italiane continuano ad essere, purtroppo, teatro di incredibili incidenti stradali con impatti spesso drammatici anche sul traffico e sulla circolazione. È quanto accaduto intorno a mezzogiorno, in questa apertura di settimana, in Sicilia, dove sulla A19 si è registrato un incidente davvero tremendo. Lo riporta PalermoToday.it che spiega come lo scontro avvenuto in autostrada e che ha coinvolto un mezzo pesante, letteralmente trafitto dal guardrail abbia mandato in tilt il traffico. Il sinistro è avvenuto nella carreggiata in direzione Catania, all'altezza dello svincolo per Villabate, coinvolgendo due tir, i cui conducenti, stando alle prime ricostruzioni, erano entrambi intenti a svoltare a destra per raggiungere il paese. Una manovra azzardata da parte di uno dei due autotrasportatori avrebbe creato lo scontro violento contro la barriera metallica che si sarebbe conficcata nel vano motore arrivando fino all'abitacolo. Polstrada e Anas starebbero gestendo la situazione traffico durante i tremendi momenti dei soccorsi in seguito all'arrivo dei carabinieri e del personale del 118.

TAMPONAMENTI SULL'AUTOSTRADA DEL SOLE

La mattinata non si è rivelata per nulla semplice anche nel resto d'Italia, in particolare sull'Autostrada del Sole, dove a distanza ravvicinata l'uno dall'altro sono stati registrati ben tre tamponamenti tra i caselli di Modena sud e Modena Nord direzione Miliano. La conseguenza diretta di questa situazione avvenuta tra il Km 170 e 157 è stata caratterizzata da problemi di traffico a causa dell'entità degli incidenti. Nel primo, un camion si sarebbe ribaltato su un lato, mentre nel secondo è stato reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco per estrarre il ferito dalla vettura. L'operazione più complessa, come rivela il portale Tvqui.it, è stata registrata con il terzo sinistro che ha visto un autoarticolato perdere sulla carreggiata parte del carico composto da fusti di cloro. A riferire di problematiche in corso nella normale circolazione, anche il portale Internapoli.it che parla di un camion rovesciatosi in autostrada, bloccando per ben due ore l'uscita sud di Eboli. Il sinistro è avvenuto intorno alle 8:00 lungo la corsia sud dell’A2, quando il conducente del tir che trasportava kiwi, ha imboccato l’uscita di Eboli e si è rovesciato nelle curve della rampa autostradale. Il camion ha rischiato di schiacciare una donna nella sua auto, ma fortunatamente è stato evitato il peggio. L’uscita autostradale sud di Eboli è stata chiusa al traffico e gli automobilisti dirottati a Battipaglia fino a quanto il camion non è stato rimosso dalla carreggiata.

