BLACK FRIDAY AMAZON/ Al via la settimana degli sconti: prime offerte a prezzi stracciati

Black Friday Amazon: inizia ufficialmente oggi la Settimana degli sconti incredibili offerti su migliaia di prodotti dal noto e-commerce. Ecco le offerte in primo piano.

20 novembre 2017 Emanuela Longo

Black Friday Amazon

La settimana del Black Friday interamente dedicata agli amanti dello shopping sfrenato è ufficialmente iniziata. Da oggi, infatti, è possibile fare il contro alla rovescia in vista del prossimo 24 novembre, ma al contempo sfruttare tutte le offerte imperdibili proposte da Amazon, che come sempre non attende la data del "venerdì nero" per dare il via agli acquisti pre-natalizi a prezzi stracciati. La tradizione americana che colloca il Black Friday proprio nel primo venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, dunque, si rinnoverà anche quest'anno portando migliaia di utenti italiani a sfruttare al massimo le tante occasioni non solo nei vari negozi fisici, ma anche e soprattutto online, a partire da Amazon, il colosso dell'e-commerce. Se già nei giorni scorsi era stato possibile adocchiare sul sito ufficiale alcune offerte da cogliere al volo, da oggi la corsa all'ultimo acquisto scontato diventerà a tutti gli effetti frenetica. Basta accedere al sito ufficiale Amazon per rendersi subito conto di come l'attesa per il grande evento sia davvero altissima, con sconti incredibili che campeggiano già nella home, dalla quale è possibile accedere a tutte le offerte della Settimana del Black Friday, saltando così i "preliminari" e arrivando dritti al sodo.

LE OFFERTE IN PRIMO PIANO

Sono davvero molteplici le offerte che ci accompagneranno in questa prima giornata che inaugura ufficialmente la Settimana del Black Friday Amazon. I più attenti, anche nei giorni tra il 15 ed il 19 novembre scorsi avranno avuto modo di notare alcuni interessanti ribassi su molti prodotti, ma a quanto pare quello era solo un piccolo assaggio di ciò che effettivamente ci attende a partire da oggi, 20 novembre. In vista del "venerdì nero", Amazon ha voluto far ordine tra i suoi milioni di prodotti suddividendo le offerte per categorie: Informatica, Casa e Cucina, Elettronica, Giocattoli, Bellezza, Sport, Moda, Film e Serie Tv, Cura della persona. Per ciascuna sezione sono stati selezionati i migliori prodotti, tra quelli in vetrina e quelli ai quali sono state applicate le consuete offerte lampo. Ma ecco quali sono invece le offerte in primo piano per la giornata odierna. Intanto i due prodotti di punta di Amazon, ovvero il Kindle Paperwhite Wifi e il Fire HD8, entrambi scontati di 30 euro. Se il primo è attualmente il primo è attualmente in vendita nella versione da 6 pollici a 99,99 euro anziché 129,99 euro, a colpire sono soprattutto i prezzi del tablet di casa Amazon. Il nuovo Fire 7 sarà infatti possibile acquistarlo al prezzo scontato di 49,99 euro nella versione da 8 GB e a 59,99 euro in quella da 16 GB (entrambi con offerte speciali). Interessante anche il prezzo del Fire HD 8 a 79,99 euro (anziché 119,99 euro) nella versione da 16 GB e a 99,99 euro in quella da 32 GB.

© Riproduzione Riservata.