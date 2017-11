Charles Manson è morto/ Il sanguinario "guru" serial killer che terrorizzò l'America negli anni '60

Charles Manson è morto: lo spietato killer che uccise Sharon Tate, moglie di Roman Polanski ed altre sei persone, si è spento a 83 anni dopo un ricovero di alcuni giorni.

20 novembre 2017 Emanuela Longo

Charles Manson, spietato pluriomicida, è morto oggi all'età di 83 anni. La notizia, come riporta Corriere.it, arriva direttamente dal carcere di Corcoran in cui era rinchiuso da anni e dal quale proprio nei giorni scorsi era stato trasferito in un ospedale della California in gravissime condizioni. L'uomo era considerato uno dei più sanguinari serial killer che scosse l'intera America negli Anni '60. Guro della setta conosciuta con il nome "Family", tra le sue vittime la più celebre fu certamente Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, uccisa insieme a quattro suoi amici. A loro si aggiunsero altri due omicidi avvenuti nell'agosto 1969 in quello che fu tristemente ribattezzato il "massacro di Bel Air" e proprio per questo fu condannato a sette ergastoli, tanti quante le sue vittime. Insieme ai suoi complici Manson fu condannato a morte ma in seguito alla sospensione delle esecuzioni in California, voluta dalla Corte Suprema nel 1972, le sentenze capitali furono commutate nel carcere a vita. Il più inquietante dei delitti fu proprio quello a scapito di Sharon Tate, al momento dei fatti incinta all'ottavo mese. Durante il processo a carico di Manson emerse che l'omicidio della donna avvenne nell'ambito di un rito satanico compiuto mentre andava in sottofondo la canzone Helter Skelter dei Beatles nella quale, secondo lo spietato killer, i quattro cantanti di Liverpool lo avevano incaricato di dare vita ad una guerra di razza, uccidendo i bianchi affinché le autorità attribuissero le colpe ai neri. Dopo la sua morte restano ancora in prigione altri tre componenti dell'inquietante setta: Leslie Van Houten, Patricia Krenwinkel e Charles "Tex" Watson. A completarla vi era anche Susan Atkins, morta in carcere a causa di un cancro.

L'INFANZIA DIFFICILE, LA SETTA, IL CARCERE A VITA

Charles Manson era nato a Cincinnati nel 1934. Sua madre, una prostituta, lo mise al mondo quando aveva appena 16 anni. Fu un'infanzia difficile, quella vissuta da Manson, che sin da giovanissimo iniziò a compiere furti e rapine, finendo spesso nei guai. A sedici anni fu fermato la prima volta ed entrò in riformatorio. Subito dopo, quando tornò ad assaporare la libertà, incontrò e sposò l'infermiera Rosalie Jeans Willis. Sin da ragazzino la sua vita fu caratterizzata da una escalation di crimini, ma furono gli anni '60 quelli davvero drammatici. Il primo grave crimine per il quale fu incriminato fu per "trasporto di donne da uno stato all’altro a scopo di prostituzione". Per questo reato fu condannato a scontare 10 anni di carcere e durante la sua reclusione si avvicinò allo studio dell'esoterismo e della magia nera. Una volta tornato in libertà, sulla base delle conoscenze acquisite, Charles Manson fondò la setta ribattezzata "Family", "famiglia". A bordo di un autobus iniziò a viaggiare in giro per gli Stati Uniti con i suoi seguaci che lo consideravano una sorta di leader religioso. Vicini alla cultura hippy, coltivavano l'odio nei confronti dei neri, praticavano sesso di gruppo e facevano uso di droga, mantenendosi con furti e rapine. Fino alla strage del 9 agosto 1969 che gli costò la condanna a morte poi tramutata in sette ergastoli. Manson chiese per 12 volte la scarcerazione ma gli fu sempre respinta.

