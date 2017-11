INCIDENTE STRADALE/ Roma: auto perde il controllo e si ribalta: conducente in fuga (oggi 20 novembre 2017)

Incidente stradale, oggi 20 novembre: a Roma Centocelle, auto si ribalta dopo aver urtato tre auto in sosta, uomo in fuga. Auto fuori controllo a Marghera.

20 novembre 2017 Emanuela Longo

Incidente stradale (da Pixabay)

Brutto incidente stradale, questa mattina a Roma, nel quartiere Centocelle dove via di Tor de' Schiavi un'auto avrebbe prima carambolato per poi terminare la sua corsa ribaltandosi rovinosamente. Il sinistro è avvenuto intorno alle 6:00 del mattino svegliando buona parte dei residenti della zona, spaventati per via del forte boato provocato dalla vettura. L'auto in questione, come riporta Romatoday, è una Fiat Panda che sarebbe poi risultata essere rubata: il suo conducente, dopo aver perso il controllo, avrebbe prima urtato contro tre vetture in sosta al lato della strada, quindi si sarebbe ribaltato finendo la corsa a testa in giù. Dopo il rovinoso incidente, l'uomo alla guida dell'auto sarebbe riuscito nell'impresa di uscire dall'abitacolo, dandosi quindi alla fuga. In seguito alla carambola con fine della corsa a testa in giù, sul posto sono prontamente giunti gli uomini delle forze dell'ordine che hanno confermato come la vettura in questione sia stata rubata, occupandosi quindi dei rilievi scientifici. Nella zona, invece, si sono registrati dei naturali rallentamenti al traffico. Nel frattempo, sarebbero ancora in corso le indagini sull'identità del conducente del mezzo rubato.

MARGHERA, AUTO SI RIBALTA: DONNA SOTTO CHOC

Dinamiche molto simili, ma con risvolti differenti ha avuto l'incidente stradale verificatosi a Marghera, in provincia di Venezia, avvenuto questa mattina intorno alle 9:00. A darne notizia è il portale locale VeneziaToday.it, che ripercorre le tappe principali del brutto sinistro. Teatro del nuovo incidente che ha inaugurato la nuova settimana, è stato piazzale Giovannacci, nel piccolo centro veneziano, dove un'auto nera che si è cappottata su un fianco in corrispondenza dell'intersezione con via Rizzardi. Stando alle prime testimonianze raccolte sul posto, alla guida del mezzo ci sarebbe stata una donna, la quale sarebbe riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo, apparentemente senza aver riportato gravi traumi. La vittima è però rimasta molto scossa dall'accaduto, soccorsa immediatamente dagli operatori del 118 intervenuti sul luogo dell'incidente, insieme a vigili del fuoco e uomini della polizia locale ai quali spetterà il compito di ricostruire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. Anche in questo caso non sono mancati disagi alla circolazione durante il tempo destinato ai soccorsi della donna.

