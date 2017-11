Sciopero Gtt mezzi Torino/ Oggi 20 novembre 2017: fermi bus e metro, info e orari (ultime notizie)

Sciopero Mezzi Gtt a Torino, oggi 20 novembre 2017: ultime notizie, info e orari delle fasce di garanzia. Fermi bus, metro, tram e linee extraurbane, disagi nel pomeriggio

20 novembre 2017 Niccolò Magnani

Sciopero Mezzi Gtt oggi a Torino (LaPresse)

È in corso lo sciopero mezzi Gtt a Torino: durerà per tutta la giornata con info, orari e fasce di garanzie che cercheranno di venire incontro, come possibile, anche alle esigenze dei pendolare e lavoratori che per l’ennesima volta (quest’oggi di lunedì e non di venerdì, come invece consuetudine) si trovano in mezzo ad uno sciopero dei trasporti pubblici in questo “caldo” autunno. A fermarsi sono i lavoratori delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, e aderiscono anche Faisa-Cisal e Fast-Confsal: è soprattutto questo pomeriggio che è previsto il disagio fortissimo per la mancata copertura di una lunga fascia di orario importante per chi esce dai vari luoghi di lavoro. Gtt infatti garantisce il servizio in questi orari: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 per tutto il servizio urbano di bus e tram; dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00 per la metro di Torino; a inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 invece per le Autolinee extraurbane. I disagi poi si aggiungono a quelli della sfm1 Pont-Rivarolo-Chieri (ferrovia Canavesana) e sfmA Torino-Aeroporto-Ceres che garantisce il servizio solo dalle 14.30 alle ore 17.30.

LE MOTIVAZIONI DELLO SCIOPERO

Uno sciopero che arriva in una settimana decisiva per il futuro della società Gruppo Torinese Trasporti impegnata in un dialogo fitto con il Comune guidato dal sindaco Appendino per un nuovo piano industriale della principale azienda di trasporti torinese. «In palio c’è il futuro del trasporto pubblico locale», scrive la nota della Cisl Piemonte diffusa in queste ore in tutta la città. «La commissione Trasporti del Senato ha dato via libera a 40 milioni di euro alla Regione Piemonte per salvare GTT, vorremmo capire e valutare gli scenari che si stanno percorrendo per il futuro di GTT». Lo sciopero porterà disagi però non solo ai mezzi pubblici che di fatto mancheranno per quasi tutto il pomeriggio, ma vedrà anche un presidio di lavoratori in protesta tra le 15 e le 18 in Piazza Castello, in pieno centro della città.

