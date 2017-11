Sequestra stereo al bullo/ Video, lezione dell'autista di scuolabus: “Pensi di spaventarmi con due parolacce?”

Sequestra stereo al bullo, video lezione dell'autista di scuolabus: “Pensi di spaventarmi con due parolacce?”. Le ultime notizie sul caso avvenuto nel nord Italia

20 novembre 2017 Silvana Palazzo

Sequestra stereo al bullo, lezione dell'autista di scuolabus

Un ragazzo strafottente di una scuola media nel nord Italia ha avuto una bella lezione dal conducente di uno scuolabus e il video è diventato subito virale. Il bullo stava ascoltando la musica a tutto volume sul mezzo, quindi il conducente lo ha rimproverato (“Pensi di spaventarmi con due parolacce?”) e gli ha sequestrato lo stereo. L'autista, mantenendo il sangue freddo, è riuscito a fermarlo e farsi consegnare le casse. Il video è stato pubblicato da YouReporter che però ha omesso l'esatta località per tutelare ulteriormente l'identità dei minori protagonisti del video. Per ora si sa che il filmato è stato realizzato su uno scuolabus del nord Italia. Quando si parla di sangue freddo non si esagera, visto che c'è un vero e proprio allarme violenza contro gli autisti, in particolare sulle linee più periferiche. A Roma, ad esempio, ci sono conducenti che hanno la peggio quando intervengono per difendere passeggeri presi di mira dai teppisti.

BULLO SULLO SCUOLABUS? RAPALLO LO LASCERÀ A PIEDI

La cronaca è piena di episodi, alcuni gravi, altri meno. L'Atac rivela che c'è in pratica un conducente a settimana che deve ricorrere alle cure mediche. Tanti sono i conducenti che devono affrontare situazioni rischiose. A Rapallo, invece, è stato dato uno strumento al personale dei trasporti scolastici per far rispettare l'ordine: nota a casa per chi si comporta male, sospensione del servizio di scuolabus in caso di reiterazione. I due emendamenti della capogruppo di Direzione Italiana Elisabetta Ricci sono stati accolti all'unanimità a Rapallo e per ora sarebbero stati anche ben recepiti dalla comunità. Dietro relazione scritta dall'autista o dal personale del trasporto scolastico, la scuola potrà notificare alla famiglia il comportamento del figlio e sospenderlo se le scorrettezze dovessero reiterarsi. Una misura preventiva per casi eccezionali e di una certa gravità, come atti di bullismo.

