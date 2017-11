Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: grandi manovre nel Partito Democratico (20 novembre 2017)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: grandi manovre nel Partito Democratico. Chivasso, addestratore di cani morto sbranato. Ostia aperti i seggi, al ballottaggio. (20 novembre 2017).

20 novembre 2017 Matteo Fantozzi

GRANDI MANOVRE NEL PD

Una domenica al lavoro per Giuliano Piasapia, personalità individuata dai big del partito per cercare di limare le divergenze all’interno della coalizione di centro sinistra. Pisapia ieri ha fatto sapere di aver sentito Renzi, dal segretario l’ex sindaco di Milano ha ricevuto il più ampio appoggio, un appoggio che però si scontra con quanto detto oggi da Roberto Speranza. Il coordinatore di MDP ha di fatto messo il veto sullo stesso Renzi, indicando quest’ultimo come un "nome vecchio" e che non ha capacità di unione. Un po’ meno netto Bersani che parlando con i giornalisti ha ipotizzato un alleanza "flessibile", con i numeri da ricercare in parlamento. A stretto giro di posta questa proposta è stata però bocciata dallo stesso Fassino, con l’ex segretario che a Bersani consiglia la ricerca di unità prima delle elezioni, un’unità che al momento sembra ancora molto lontana.

CHIVASSO ADDESTRATORE DI CANI MORTO SBRANATO

Non si sa cosa sia successo veramente nel cortile di un condominio di Chivasso, l’unica cosa certa è che Davide Lobue un professionista 26enne è morto sbranato dal cane che stava cercando di addestrare. Dalle prime indagine il colpevole della tragedia è un bull terrier con "problemi comportamentali", problemi che erano proprio il motivo per cui Lobue era stato ingaggiato. Il proprietario del cane non riesce a spiegarsi l’accaduto, lo stesso i militari dei carabinieri intervenuti. Sul corpo di Lobue è stata disposta l’autopsia, una delle ipotesi è infatti che l’uomo possa essere stato colpito da un malore e solo successivamente il cane avrebbe infierito sul suo corpo. Il cane immediatamente sedato è stato trasportato presso un locale canile, qui attenderà la sua sorte.

OSTIA APERTI I SEGGI

In un clima di tensione ma senza alcun incidente stanno procedendo le operazioni di voto a Ostia, comune chiamato al ballottaggio per la scelta del sindaco. A contendersi la poltrona di primo cittadino Giuliana Di Pillo per il M5S e Monica Picca per il centrodestra. Le elezioni scontano il clima di tensione politica degli ultimi giorni, con CasaPound che ha fornito ai suoi elettori l’indicazione di non recarsi alle urne. In tale contesto affluenza abbastanza bassa, con il dato delle 19.00 che indica come a votare sia andato solamente un cittadino su 4. Le urne rimarranno aperte fino alle 23.00, immediatamente dopo la chiusura inizieranno le operazioni di scrutinio, con i dati definitivi che dovrebbero essere resi noti prima di domattina.

SERIE A, LA JUVE INCIAMPA L'INTER LA SCAVALCA

Dopo le vittorie di Roma e Napoli sabato arrivano i risultati della domenica. La Juventus è scivolata al Luigi Ferraris di Genova contro la Sampdoria. Sotto 3-0 i bianconeri sono riusciti a riaprire la partita nel recupero, chiudendo sotto di un gol. Nella serata poi l'Inter vince 2-0 contro l'Atalanta grazie a una doppietta del suo capitano Mauro Icardi. Tre punti che permettono alla squadra di Luciano Spalletti di superare i bianconeri di due punti. Sicuramente un ko quello dei bianconeri che peserà e che vede anche la Roma potenzialmente sopra se dovesse arrivare un recupero nella gara proprio contro i blucerchiati. Ora inizieranno una serie di partite per i bianconeri molto importanti. Mercoledì ci si gioca la qualificazione all'Allianz Stadium contro il Barcellona, poi nell'arco di otto giorni si affronteranno prima il Napoli e poi l'Inter. Completa il turno stasera il monday night Verona-Bologna.

E' GIA' VIGILIA DI CHAMPIONS LEAGUE

Per Napoli, Juventus e Roma è già ora di Champions League, per gli azzurri addirittura vigilia. Gli azzurri si giocano tutto domani sera allo Stadio San Paolo contro lo Shakhtar Donetsk e devono assolutamente vincere. Servono tre punti per evitare di ritrovarsi eliminati già una settimana prima della fine del girone. Mercoledì sarà il turno della squadra di Massimiliano Allegri, reduce dal ko contro la Sampdoria e che ospita il Barcellona. Con una vittoria i bianconeri possono riuscire a rientrare in corsa per vincere il girone. Anche la Roma può aspirare al massimo, saranno ospiti dell'Atletico Madrid in Spagna. Servirà una prova importante contro il colchoneros di Diego Pablo Simeone che però al momento non vive un bel momento di forma.

