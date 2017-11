ePrice Black Hour/ Oggi 60 prodotti a 0,99 euro: nessuna truffa, i fortunati esultano sui social!

ePrice Black Hour, 60 prodotti a 0,99 euro: nessuna truffa, i fortunati esultano sui social! Le ultime notizie sull'ora segreta di oggi, lunedì 20 novembre. Cresce l'attesa per l'assalto...

20 novembre 2017 Silvana Palazzo

ePrice Black Hour (Foto: da Facebook)

Si è aperta la settimana del Black Friday, ma ePrice aveva anticipato la concorrenza con la Black Hour. In parallelo, dunque, proseguire l'appuntamento con l'ora segreta del colosso italiano dell'e-commerce. La promozione è infatti attiva fino al 23 novembre, giorni nei quali bisognerà restare connessi e attenti all'inizio della Black Hour, quella nella quale 60 prodotti verranno messi in promozione a 0,99 euro. Molti utenti hanno già avuto a che fare con le difficoltà nell'essere tra quei fortunati in grado di acquistare un elettrodomestico o una console a 99 centesimi, motivo per il quale si può ripiegare su tutte le altre offerte lanciate da ePrice, che ha lanciato una serie di prodotti scontati fino al 70%. E oggi, come appunto dicevamo, si apre la cosiddetta “settimana dello shopping sfrenato” con il Black Friday. Insomma, le occasioni certo non mancheranno per fare ottimi acquisti a poco prezzo. C'è solo l'imbarazzo della scelta...

EPRICE BLACK HOUR: I FORTUNATI FESTEGGIANO SUI SOCIAL

La Black Hour di ePrice non è una truffa. Negli ultimi giorni diverse congetture e insinuazioni sono emerse, insieme alle lamentele contro l'operato del colosso italiano dell'e-commerce. Nelle ultime ore però sono emerse anche le testimonianze di chi ce l'ha veramente fatta a sfruttare l'ora segreta per acquistare uno dei 60 prodotti in promozione a 0,99 euro. Migliaia di utenti e consumatori hanno criticato ePrice per le difficoltà di accesso al sistema, tanto che alcuni programmatori si sono messi ad analizzare il codice javascript sostenendo di aver scovato un metodo per rendere i prodotti non disponibili dopo 45 secondi. C'è chi ha controllato il tempo di risposta della pagina alle richieste, altri hanno lamentato il fatto che chiunque può mettere un oggetto nel carrello, ma solo il primo che conferma se lo aggiudica. Sulla pagina Facebook di ePrice però ci sono tanti utenti che hanno annunciato di essere riusciti ad acquistare i prodotti scontati nella Black Hour, accompagnato foto degli ordini (con i dati personali oscurati) per testimoniare la loro esperienza positiva.

