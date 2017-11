“Solo stress”, invece ha un aneurisma/ Roma, 14enne muore per una diagnosi sbagliata: procura apre inchiesta

21 novembre 2017 Silvana Palazzo

Per i medici era solo stress, invece si trattava di aneurisma cerebrale: così è morta una ragazza di 14 anni all'ospedale Pertini di Roma. Un presunto caso di malasanità scuote la capitale. Forse il decesso del 6 novembre scorso è causato dalla diagnosi tardiva dei medici: questo emerge dalla denuncia della famiglia della giovane vittima. Ha cominciato a perdere sangue dalla bocca e dalle orecchie, quindi la corsa in ospedale dove sarebbe rimasta in stato di totale incoscienza per tre ore, sdraiata su un lettino con una flebo attaccata al braccio. La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo a carico di ignoti in seguito alla denuncia dei familiari della 14enne. Stando ad una prima ricostruzione riportata dalla Stampa, la ragazza si sarebbe sentita male alle otto e mezza, poco dopo essere entrata a scuola, nel liceo classico Orazio. Avrebbe cominciato a perdere bava e sangue dalla bocca e detto di non sentirsi bene, poi il trasferimento al Pertini, dove è stata raggiunta dalla madre. Dopo le insistenze di quest'ultima, a cui peraltro i medici dicevano che la ragazza aveva solo un problema di stress, è stata effettuata una tac da cui è emerso che la 14enne era stata colpita da un violento aneurisma.

Dopo aver scoperto che la ragazza era stata colpita da un aneurisma, i medici dell'ospedale Pertini di Roma hanno disposto il trasferimento all'ospedale Bambin Gesù. Lì è stato effettuato un intervento chirurgico dopo il quale però la giovane è morta. Ora la famiglia ha nominato un consulente per l'autopsia: i risultati sono attesi nei prossimi sessanta giorni. Pur sapendo che l'aneurisma difficilmente lascia scampo, un intervento tempestivo avrebbe potuto salvare la giovane? Questa domanda troverà risposta con l'autopsia. Anche la Asl Roma 2, come riportato dal Corriere della Sera, in queste ore ha avviato accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. “Siamo in presenza di una tragedia che ha colpito una ragazza assolutamente sana fino a quel momento - ha spiegato l'avvocato Giovanni Rombolà che assiste i genitori dell'adolescente -. Lotteremo affinché vengano accertate tutte le responsabilità”.

