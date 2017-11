13ENNE ABUSATA DAL NONNO/ Processo rinviato, lui scappa in Tunisia: il servizio di Mattieo Viviani (Le Iene)

13enne abusata dal nonno: il nuovo servizio di Matteo Viviani alle Iene Show. Processo rinviato per 7 anni, lui scappa in Tunisia. Manca la sentenza (e la giustizia)

21 novembre 2017 Niccolò Magnani

13enne abusata dal nonno

Questa sera si torna a parlare alle Iene Show di molestie e abusi, ma questa volta su piani e contenti completamente diversi da quelli dello star system e del cinema: si tratta invece di una giovanissima, una bimba di fatto, che a 13 anni vede la sua vita sconvolta per i presunte molestie subite dal nonno-orco che per ben 3 anni avrebbe abusato di lei tra le mura domestiche senza che nessuno potesse scoprirlo. Il servizio è curato da Matteo Viviani che racconterà i fatti dall’origine, intervistando la ragazzina ora cresciuta e i vari protagonisti di questa assurda vicenda, non solo sul lato personale e sociale ma anche a livello giudiziario. Già, secondo quanto anticipato dalle Iene Show, L’uomo ha subito una condanna in primo e secondo grado per violenza sessuale su minore aggravata da legame di parentela; per un inghippo burocratico, però, il terzo grado di giudizio – quello definitivo – è stato rinviato a data da destinarsi. In questi lunghi 7 anni di processo il nonno non solo non è mai stato arrestati me non sarebbe mai neanche stato emesso un ordine restrittivo nei confronti della nipote che poteva dunque essere “tranquillamente” visitata dal parente presunti pedofilo.

TRA MALAGIUSTIZIA E BISOGNO DI FAMIGLIA

Beffa finale, l’uomo sarebbe riuscito a prendere residenza ad Hammamet (Tunisia), dove potrebbe essere difficile richiedere poi l’estradizione in caso si arrivasse finalmente a sentenza nei prossimi mesi: il caso assurdo spiegato da Viviani proverà a far luce sui pochi fatti per ora conosciuti, e probabilmente darà anche qualche indizio in più sull’identità del nonno-orco di fatto fuggito in Tunisia. In attesa di scoprire quale effettivo caso di cronaca si tratti, resta l’amarezza e il dramma di un ennesimo caso di violenza consumato in famiglia all’interno di quelle “mura domestiche” a volte teatro degli orrori più nefasti. Non si tratta di un accusa alla famiglia, come spesse volte si scade davanti a tragedie del genere, ma di una forte necessità che riguarda tutti: la necessità di essere amati realmente, di avere la possibilità di qualcuno che possa capire e a cui poter raccontare quanto di difficile e alle volte di tremendo accade da chi dovrebbe in realtà essere protettore e custode di quelle piccole vite che crescono. Un altro spunto importante che offre un caso del genere è poi l’assurda vicenda giudiziaria: per un errore, una svista, anche non malevola, alle volte si tengono in libertà colpevoli efferati, o al contrario si tengono in carcere innocenti senza uno straccio di prove. Di certo resta da capire cosa abbia provocato questa volta “l’inghippo burocratico” che ha tenuto il nonno ancora vicino alla ragazzina, ma diviene palese come la giustizia abbia sempre più bisogno di una regola chiara e di un giudice in grado di saperla interpretare e tradurre nel miglior interesse di tutti, vittime e carnefici.

© Riproduzione Riservata.