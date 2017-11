AMAZON BLACK FRIDAY 2017/ Sconti, continuano le offerte (oggi, 21 novembre)

Amazon Black Friday 2017, continuano le offerte. Il 21 novembre nuovi articoli a prezzo scontatissimo sul popolare sito di compravendita. In più le offerte speciali Amazon Prime

21 novembre 2017 Fabio Belli

Amazon Black Friday

Il Black Friday di Amazon è pronto ad entrare nel vivo in una settimana dedicata agli acquisti prenatalizi. Enorme la quantità di articoli che si possono acquistare a prezzi più che scontati e che sono comparsi in questa settimana speciale: il robot da cucina Kenwood, Scarpe Timberland, l’aspirapolvere Robot ILIFE6, 1 byone Giradischi Vintage a Cinghia con 3 Velocità Giradischi, Einhell TE-TK 18 Li (CD+CI) Kit di Utensili, l’estrattore Succovivo compact 700 di Imetec,. Oral-B Smart 5 5000N notebook HP Pavilion 15-cc507 nl, Spazzolino Elettrico Ricaricabile con Connessione Bluetooth, il gioco da tavola di Hasbro Taboo, YI Action Camera 4k con Custodia Impermeabile, Bike computer con GPS integrato e sensore di frequenza cardiaca da braccio, LG Monitor da 27? 4K UltraHD LED IPS, Forno a microonde digitale Daewook, orologi da donna Emporio Armani, Trapano Avvitatore a Batteria, Avvitatore a Impulsi, Polar M460 HR con sensore cardio OH1 e una serie di gioielli. Davvero una varietà straordinaria per quello che è comunque il più grande sito di vendita online del mondo.

AMAZON BLACK FRIDAY, GLI SCONTI SPECIALI

Per gli iscritti ad Amazon, i migliori sconti sono ovviamente riservati, anche per questa settimana del Black Friday, per tutti coloro che sono iscritti al programma Amazon Prime. Per 19,99 l’anno, si può accedere a sconti speciali, ricevere le spedizioni garantite nel giro di 24 ore ed avere accesso a tutta una serie di altre agevolazioni. Per il Black Friday, vengono proposti gli sconti più succosi, a partire dal 50%, si possono sicuramente cogliere grandi occasioni con il Black Friday di Amazon, ma come sta accadendo per altri siti, la velocità e il tempismo sono fondamentali per gli utenti, per portare a casa gli affari migliori. Non resta che tenere d’occhio la sezione di Amazon dedicata al Black Friday per scoprire quelle che saranno le offerte dedicate per la giornata di martedì 21 novembre, con le migliori offerte che cambiano di giorno in giorno: solo i più attenti fanno i migliori affari.

© Riproduzione Riservata.