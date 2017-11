Autostrade / Bollettino traffico e viabilità: coda di 4 km sulla A4 (ultime notizie, oggi 21 novembre 2017)

Autostrade, 21 novembre 2017: il bollettino del traffico e della viabilità. Diverse code creano ritardi per gli automobilisti: caos su A1, A3 e A4, la situazione in tempo reale

Autostrade, bollettino traffico (foto LaPresse)

Mattinata caotica dal punto di vista del traffico quella di oggi, martedì 21 novembre 2017. A darne conto è come sempre il portale della società Autostrade per l'Italia, che ci aggiorna sulla situazione in tempo reale sulle maggiori arterie di collegamento del Paese. In questo momento i disagi maggiori si riscontrano sulla A4 Torino-Brescia, dove è venuta a formarsi una coda di 4 km tra Cormano e Bivio A4/Tangenziale Nord MI al km 138.1 verso Trieste, nel tratto tra Cormano e Monza, a causa di un incidente. Spostandoci più a sud, ritardi per gli automobilisti in coda sulla A3 Napoli-Salerno: in questo caso sono i lavori in corso ad aver dato vita al serpentone di macchine fra Ponticelli e Bivio A3/A1 Milano-Napoli, al km 3.6 in direzione del capoluogo campano. Ritardi anche sulla A13 Bologna-Padova al km 7.9 verso Bologna, con code a tratti tra Ferrara sud e Bologna Interporto per traffico intenso.

RITARDI SULLA A1

Nemmeno la maggiore autostrada del Paese, la A1, è esente dal traffico che questa mattina sta interessando indistantamente tutta l'Italia. Come riportato dal portale autostrade.it, infatti, anche sulla A1 Milano-Napoli si è formata una coda tra Torrenova e Bivio Diramazione Roma sud/G.R.A. per traffico intenso sulla viabilità ordinaria al km 20 in direzione Grande Raccordo Anulare. Sempre il traffico intenso è il responsabile della coda formatasi tra inizio Complanare Piacenza sud e Bivio Complanare/A21 Torino al km 56.4 verso Bologna, mentre al km 300.9 verso Napoli si riscontra una coda in uscita a Firenze sud provenendo da Bologna. Lasciamo per un attimo la A1 e spostiamoci sulla A8 Milano-Varese: in questo caso il rallentamento interessa il tratto compreso fra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste. Aggiornamenti sulla situazione in tempo reale delle autostrade italiane sono attesi nelle prossime ore.

