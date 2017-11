BLOCCO TRAFFICO TORINO/ Oggi, martedì 21 novembre: stop ai diesel fino a Euro 4, orari e limitazioni

Blocco traffico Torino: oggi, martedì 21 novembre 2017, il comune piemontese si è visto costretto a fermare i veicoli diesel fino a Euro 4 visti i livelli sopra la norma di polveri sottili

Blocco traffico auto a Torino (immagini di repertorio)

Dopo 4 giorni consecutivi in cui i livelli di PM10 (polveri sottili) hanno superato la cosiddetta soglia di sicurezza, il comune di Torino per la giornata di oggi, martedì 21 novembre, si è visto costretto a decidere per un blocco traffico. Lo stop riguarderà tutti i veicoli privati Diesel Euro 0,1,2,3,4 e Benzina, gpl e metano Euro 0. Per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto di persone, il blocco sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 19 di oggi; quelli adibiti al trasporto merci dovranno osservare lo stop dalle ore 8:30 alle 14 e di nuovo dalle 16 alle 19 (gpl/metano possono circolare). Le misure autorizzate quest'oggi dalla sindaca Chiara Appendino fanno parte del programma antismog, coerenti con il Piano della qualità dell'aria della Regione Piemonte (in corso di approvazione) e l'Accordo di Bacino Padano.

I LIVELLI DI POLVERI SOTTILI

Alla decisione di bloccare il traffico oggi a Torino si è giunti in ragione dello scattare del primo livello d'allerta del piano antismog. Si è infatti verificato per 4 giorni consecutivi il superamento il limite dei 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili Pm10. Come si può vedere dai dati pubblicati dall'Arpa Piemonte, il giorno più critico dell'ultimo periodo è stato venerdì 17 novembre, con un dato di 89 microgrammi per metro cubo di Pm10 nell'aria. Già a partire da mercoledì 15, però, le centrali cittadine avevano fatto registrare un innalzamento dei livelli di particolato corrispondente a 54 µg/m³. Le previsioni per le giornate di oggi e domani, in attesa dei dati ufficiali sulla pagina dell'Arpa, parlavano ancora di Pm10 tale da far scattare l'allerta C, ovvero valori superiori a 75 µg/m³ e non superiori a 100 µg/m³.

© Riproduzione Riservata.