DISABILE MENTALE DOPO UN PESTAGGIO/ Video, vittima di bullismo solo perché era buono (Le Iene Show)

Disabile dopo un pestaggio, a Le Iene Show verrà raccontata la triste storia di Pierluigi Mazzei, divenuto infermo mentalmente dopo un pestaggio subito in adolescenza.

21 novembre 2017 Francesco Agostini

Disabile dopo un pestaggio

Nella puntata che andrà in onda questa sera de Le Iene, Nina Palmieri approfondirà la triste storia di Pierluigi Mazzei, un ex ragazzo (oggi ha 38 anni) che è divenuto mentalmente disabile in seguito a un brutale pestaggio subito da 4 ragazzi della sua scuola. All'epoca dei fatti, Pieluigi e gli altri bulli erano poco più che adolescenti, tranne uno che invece era appena diventato maggiorenne. I bulli avevano attirato con una scusa Pierluigi in una stanza e lo avevano picchiato a sangue, tre contro uno, mentre un altro ragazzo 'controllava' il tutto. A Le Iene i genitori hanno ricordato con tristezza quegli attimi in cui la vita di Pierluigi cambiò per sempre. Racconta la mamma: 'Quel giorno Pierluigi non voleva dire nulla, si chiuse in camera sua in silenzio e basta.' Il danno dei bulli fu terrificante: Pierluigi aveva una mandibola rotta e cercava di rimettersela a posto come poteva da solo, in bagno. Una scena atroce, un pestaggio violento e all'apparenza senza alcuna motivazione. 'Lo avevano preso di mira perché Pierluigi era un ragazzo buono, pacifico, non faceva male a nessuno. I bulli cercano sempre il più debole per dargli contro'.

IL DRAMMA DEL BULLISMO

'Era il mio orsacchiotto di peluche - contiua la mamma - e noi eravamo una famiglia perfetta, quasi come quella del Mulino Bianco.' Ai microfoni di Nina Palmieri i genitori raccontano che prima di quel drammatico avvenimento del 1996 Pierluigi stava bene, anche se soffriva di una epilessia parziale che lo costringeva a cure di psicofarmaci. Anche un amico di scuola di Pierluigi racconta di come il ragazzo fosse assolutamente normale e mentalmente sano prima del pestaggio: 'Era un ragazzo buono e generoso. Pierluigi era come tutti noi, forse solo un po' introverso ma niente di più.' In seguito al pestaggio i genitori avevano cercato di reintegrare il ragazzo all'interno dello stesso mondo della scuola, per aiutarlo a superare il momento. Purtroppo, però, le cose continuano a peggiorare: i bulli non solo non si pentono ma continuano nella loro azione criminale e gli rubano il motorino. Quello è il momento della svolta: 'Da quell'episodio, il seondo, Pierluigi non si è più ripreso. La notte stessa dormì sul balcone perché era convinto che glielo avrebbero riportato davanti alla porta. Iniziarono anche i tentativi di suicidio. Da quel momento si è chiuso al mondo.'

LA VICENDA GIUDIZIARIA

E, in effetti, guardando Pierluigi anche per un solo istante si capisce che le cose stanno effettivamente così. L'uomo risponde a monosillabi e rimane chiuso in se stesso senza fare nulla. Racconta la mamma: 'Pierluigi esce per strada solo con il padre, non fa nulla da solo. Non sente caldo, freddo, fame, sete. Niente. Non potrebbe vivere senza di noi.' Eppure per questa tragica vicenda nessuno ha pagato. I bulli non hanno pagato, visto che la denuncia penale era stata presentata in ritardo mentre da un punto di vista civilistico i genitori di Pierluigi hanno avuto diritto soltanto a 3.900,00 euro di rimborso spese per le cure mediche. Stop. I giudici hanno decretato, infatti, che Pierluigi aveva questi deficit mentali anche prima del pestaggio del 1996 e che quindi la sua famiglia non ha alcun diritto al risarcimento che le sarebbe dovuto. La scuola, i docenti e anche il preside hanno coperto con un velo d'omertà la vicenda all'epoca dei fatti, evitando ai 4 bulli di pagare il prezzo per il loro folle gesto. Per Pierluigi,però, è troppo tardi: nessuno gli ridarà più la sua vita come era prima di quel fatidico 1996. Qui trovate il precedente video.

