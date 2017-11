Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 21 novembre: i numeri vincenti! Video (conc. 139/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 21 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.139/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

Il concorso del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto ha già iniziato il suo countdown, per una serata all'insegna dei premi dei giochi numerici più amati dagli italiani. I giocatori più previdenti si sono già assicurati un posto in prima linea, pronti per scoprire se saranno fra i vincitori! Nell'ultimo appuntamento del Lotto si è distinta in particolar modo l'Emilia Romagna, grazie alla vincita più alta centrata da un fortunello. Si tratta infatti di due terni da 135 mila euro ciascuno, finiti in provincia di Bologna. Il vincitore potrebbe addirittura essere uno solo e proviene da Casalecchio di Reno, che in questo caso avrebbe quindi vinto 270 mila euro grazie ad una combinazione su Firenze. Vincite gemelle anche in provincia di Cagliari, a Quartu Sant'Elena, dove sono state realizzate cinque combinazioni da 45 mila euro cadauna grazie alla ruota sarda. Il bottino totale è in questo caso di 225 mila euro, mentre 125 mila euro sono stati destinati ad un appassionato della provincia di Cosenza, di Cassano allo Jonio, grazie ad una combinazione su Cagliari. Entrambi i giochi Sisal hanno registrato invece premi per un totale di più di 34,7 milioni di euro solo nell'ultimo concorso, che aumentano fino a 4,4 miliardi di euro in premi distribuiti dall'inizio del 2017.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento più atteso da tutti gli appassionati del Lotto: il concorso di questa sera porterà nelle case degli italiani tantissimi premi succulenti. Molti giocatori sono però ancora indecisi su quale combinazione giocare, dato che non è proprio semplice trovare dei numeri su cui puntare speranze e aspettative. La nostra Rubrica ritorna anche oggi proprio per risollevare gli animi anche agli aspiranti vincitori più sfiduciati, a cui regaleremo una combinazione da giocare grazie all'aiuto della smorfia. Parliamo di un evento che ha gettato nel panico i clienti di un cinema tedesco, a causa di un errore fatto da uno spettatore presente in sala. Sembra infatti che un 29enne abbia avuto la brillante idea di aprire una bottiglia di birra con una bomboletta di spray urticante, provocando la chiusura dell'intera struttura per una notte. Anche se non ci sono state vittime, i vigili del fuoco hanno temuto il peggio ed hanno dovuto invitare i cittadini a non compiere gesti simili. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il cinema, 41, lo spettatore, 27, la bottiglia, 14, il film, 48, il fuoco, 1, e l'apertura, 63. Come Numero Oro scegliamo invece l'ortica, 84.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

I giocatori del SuperEnalotto non sono solo in attesa di scoprire il destino del Jackpot. Molti giocatori assaporano già da adesso il gusto prelibato della vittoria, quel particolare momento che ci porta a tagliare il traguardo del primo premio in palio ed a provare una gioia infinita. Accade tuttavia molto spesso che in seguito ad emozioni così positive ne seguano altre negative per via di un atroce dilemma: come spendere parte del nostro montepremi? Una possibile soluzione viene offerta come sempre dalla nostra Rubrica, che anche per oggi ha trovato per voi un interessante progetto promosso su KickStarter. Parliamo di amanti della cucina e dell'ambiente: GoSun Go è un dispositivo portatile in grado di sfruttare l'energia solare per la cottura. In pochi minuti potremo ottenere del buon cibo caldo grazie all'energia pulita del sole, ma anche la nostra bevanda preferita, come per esempio un buon caffè. L'aspetto esteriore è quello di una valiggetta, che una volta aperta cattura con i piccoli pannelli interni l'energia solare, riscaldando il tubo all'interno in cui andremo a riporre liquidi o solidi. L'iniziativa ha entusiasmato così tanto gli utenti che il goal è stato raggiunto ampiamente, ma mancano ancora 13 giorni per aderire al progetto! I numeri vincenti invece saranno disponibili fra pochissimo: pronte carta e penna?

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto è pronto a regalare il suo Jackpot al vincitore più fortunato del concorso di questa sera. La prima vincita in palio potrebbe premiare ovviamente anche più di un giocatore, così come accade per tutte le quote minori. Certo, le possibilità di conquistare il primo posto sul podio diventano sempre più scarse a causa della difficoltà di centrare la sestina vincente, ma rimane comunque il sogno di ogni appassionato della Sisal. Questa sera il montepremi raggiungerà quota 61.5 milioni di euro, mentre nell'ultimo appuntamento le quote minori hanno subito un ribasso significativo. Lo si nota già dal premio del 4+, del valore di oltre 23 mila euro e centrato da due giocatori. Sono stati invece 14 gli appassionati a realizzare il 5 da quasi 15 mila euro, contro i 117 vincitori che con il 3+ hanno ottenuto 2.024 euro in premio. La quota del 4 è scesa fino ai 233,15 euro, destinata a 912 giocatori, mentre 20,24 euro è il premio che il 3 ha regalato ai suoi 31.696 vincitori. Infine, il premio di 5 euro associato al 2 è stato indovinato da 450.436 appassionati, andando tra l'altro ad eguagliare il bottino dello 0 +. Anche in questo caso sono stati distribuiti 5 euro in premio, centrati da 24.957 giocatori. Infine le quote del 2+ e dell'1+, rispettivamente di 100 e 10 euro e realizzate da 2.080 appassionati nel primo caso e da 12.423 giocatori nel secondo.

