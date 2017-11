OLINDO E ROSA/ Strage di Erba, ammesso esame sui reperti mai analizzati: si riapre il processo?

Olindo e Rosa: sono stati condannati per la strage di Erba in cui morirono 4 persone l'11 dicembre del 2006. Ammesso l'incidente probatorio sui reperti mai analizzati

Olindo e Rosa

Secondo la giustizia, e per l'immaginario collettivo, Olindo Romano e Rosa Bazzi sono i vicini di casa diabolici che l'11 dicembre del 2006 si macchiarono di quella che è passata agli archivi come la strage di Erba. Undici anni e tre gradi di giudizio dopo, i due coniugi Romao non hanno ancora perso la forza di proclamare la loro innocenza. Sostengono di non essere stati loro ad uccidere Raffaella Castagna, suo figlio di due anni Youssef, la madre della donna, Paola Galli e Valeria Cherubini, una vicina di casa. Ad incastrarli fu anche la testimonianza del marito di quest'ultima, quel Mario Frigerio scampato alla morte soltanto poiché creduto morto. Il maresciallo dei carabinieri Luciano Gallorini, raccontò così lo scenario che gli si parò di fronte:"Se l’inferno esiste davvero deve assomigliare molto a ciò che ho visto quella sera". Oggi i due coniugi hanno fatto rientro in un'aula di tribunale del palazzo di Giustizia di Brescia: hanno presenziato all'udienza per la richiesta di incidente probatorio su alcuni reperti mai utilizzati. E gli esiti potrebbero essere clamorosi.

VERSO LA REVISIONE DEL PROCESSO?

La notizia del giorno è che è stato è ammesso l'incidente probatorio sui reperti mai analizzati. Si tratta, come riporta Il Corriere della Sera, di un accendino, delle formazioni pilifere, un mazzo di chiavi e altro. Un passo importante se letto nell'ottica di Olindo e Rosa, non è un caso che uno dei loro legali, Fabio Schembri, abbia tenuto a ribadire che "sulla scena del delitto non furono trovate tracce dei coniugi Romano, mentre ne furono trovate di altre persone". La verità è che i vicini indicati dalla giustizia come gli autori della strage di Erba puntano alla revisione del processo, vogliono tornare liberi. E oggi hanno compiuto il primo passo verso quel traguardo che, se raggiunto, avrebbe del clamoroso. Come riferisce l'Ansa, è stato deciso che saranno nominati il 16 gennaio i periti incaricati di esaminare reperti mai analizzati sul luogo della strage. In quella data il presidente della Corte d'appello di Brescia, Enrico Fischetti, leggerà l'ordinanza con cui dispone l'incidente probatorio su tutti o parte dei reperti. E la scaramanzia lascia spazia al realismo se è vero che Schembri parla di "un buon inizio", visto che l'esito di questi nuovi accertamenti potrebbe dare il via alla richiesta di una revisione del processo.

