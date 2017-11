Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 21 novembre 2017: Leone, evitare discussioni

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 21 novembre 2017 a LatteMiele. Le previsioni per tutti i segni zodiacali: chi scende e chi sale, segni in difficoltà, analisi segno per segno

21 novembre 2017 Fabio Belli

Oroscopo di martedì 21 novembre 2017: Paolo Fox su LatteMiele come sempre propone le sue previsioni su tutti i segni. L’Ariete in questi ultimi giorni ha dovuto far fronte ad uno scontro non del tutto superato fra luglio e agosto. I Gemelli sono alla ricerca di una nuova emozione, di una nuova luce, di qualche curiosità per un segno che ama scoprire le cose. Per il Leone è molto importante evitare tensioni e discussioni in questa particolare fase. Non tutti vivono la stessa condizione però quelli che hanno già registrato problemi nel corso delle ultime settimane devono stare un po' attenti anche tra venerdì e domenica. Non sono giornate difficili per la Bilancia, ma sono giornate molto particolari perciò non deve esporsi troppo, ogni parola andrà misurata. I nati sotto il segno dei Pesci potrebbero anche essere chiamati a provvedere per una situazione in particolare ed essere al centro dell'attenzione.

AMORE, CHI SALE E CHI SCENDE

L’Acquario non deve lasciare nulla al caso, soprattutto in amore, altrimenti potresti vivere delle delusioni. Pesci alla ricerca di un amore vero. Se una persona in amore gioca al gatto col topo, sarà bene dargli finalmente un ultimatum e chiudere tutte le storie che non funzionano. Lo Scorpione vuole attrarre, ma non ci sta a dare tutte vinte e dunque tende a pungolare l’oggetto dei suoi desideri. A volte questa tensione può essere positiva se si trova chi sta al gioco, altre volte si può trovare chi si spaventa e scappa. Il Leone ultimamente è più disponibile all'amore, ma non all'amore che non dà risposte. Tra i Gemelli le coppie che sono insieme da tempo devono fare attenzione, la Bilancia ci tiene ad avere una persona di riferimento. Alcuni segni sono autonomi e possono restare molti mesi senza amore, anche la Bilancia può farlo però sta male. La natura da combattente dell’Ariete viene fuori anche in amore, il Cancro si trova in un momento in cui deve anche accettare una piccola rivalsa o un dispiacere avvenuto nel corso degli ultimi giorni che deve essere superato.

LAVORO, CHI SALE E CHI SCENDE

Attenzione alle questioni economiche per l’Ariete, il Toro dovrà fare attenzione quello che si può spendere e quello che non si può spendere, vale soprattutto per i giovani, quelli che studiano e lavorano che spesso sono chiamati a gestirsi. Per i Gemelli resta sempre aperta una disputa al lavoro, con Saturno in opposizione, c’è voglia di chiudere un percorso ma di aprirne subito un altro. Il Sagittario dovrà spendere di più e tra martedì e giovedì bisogna stare attenti proprio a queste uscite più o meno previste. Per il Leone da dicembre grandi novità, entro novembre grandi chiarimenti. Per l’Acquario sarebbe opportuno evitare conflitti ed emozioni eccessive, il Capricorno tra martedì e giovedì avrà voglia di isolarsi. È un fenomeno piuttosto normale per qualcuno che sta studiando qualche strategia. Detesta la confusione, ma ama le persone attive che portano avanti le idee. Lo Scorpione ha bisogno di stimoli, non di restare chiuso in casa ad arrovellarsi.

