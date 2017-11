SCIOPERO TAXI/ Ultime notizie, oggi stop in tutta Italia dalle 8 alle 22

Sciopero Taxi, oggi stop in tutta Italia dalle 8 alle 22. La delusione del viceministro Nencini: "Sciopero ingiustificato." Presidio a Porta Pia a Roma dalle 10.30 alle 18

21 novembre 2017 Fabio Belli

Taxi, oggi sciopero dalle 8 alle 22

E’ stato confermato lo sciopero nazionale in programma oggi, martedì 21 novembre, per la categoria dei taxi. Stop ai trasporti di passeggeri in tutta Italia dunque dalle 8 alle 22, con tutti i disagi che inevitabilmente ne conseguiranno. Il viceministro Riccardo Nencini ha parlato con amarezza del mancato accordo con le parti sociali (rappresentate da ben 30 sigle di società di Taxi e NCC), nel tentativo di scongiurare lo sciopero, che alla fine è stato definito con stizza “ingiustificato”. "Negli ultimi tre mesi si sono tenuti al Mit ben cinque incontri con i rappresentanti di Ncc e Taxi per esaminare i principi base del riordino de settore. La conferma che intendiamo procedere con determinazione seppur in stretto contatto con le associazioni - ha affermato Nencini - l'obiettivo che il governo intende raggiungere è regolare il mercato perché i servizi resi ai cittadini siano più efficienti e più adeguati alla domanda".

PRESIDIO A ROMA A PORTA PIA

Non è la voglia di fare riforme nel settore che manca al Governo, sottolinea Nencini, ma la disponibilità deve esserci da entrambe le parti: “Abbiamo deciso di ascoltare l’appello delle associazioni, ci siamo impegnati a valutare la possibilità di concedere incentivi pubblici per la realizzazione di piattaforme tecnologiche direttamente da parte degli operatori di settore. Sia Taxi che NCC resteranno servizi pubblici non di linea. Questi sono i princìpi più significativi attorno ai quali scrivere la riforma del sistema. Sono stati accolti molti suggerimenti provenienti dai rappresentanti di Taxi e NCC, passi concreti e non teorici, che rendono del tutto ingiustificato lo sciopero. Parte delle associazioni ci ha chiesto di mettere fuori legge le piattaforme: questo non è lo spirito che muove il Governo. Dietro alcune sigle si nasconde una valutazione che non è nel merito della riforma del settore ma solo politica". Il servizio sarà dunque sospeso in tutta Italia e ci sarà una manifestazione dei tassisti che arriveranno da ogni parte della Nazione, con presidio autorizzato dalle ore 10.30 alle 18 nella zona di Porta Pia.

