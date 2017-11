Terza Guerra Mondiale/ Trump vs Kim: “Corea del Nord, Paese sponsor del terrorismo”

21 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

Donald Trump lo aveva in qualche modo preannunciato nel suo lungo viaggio in Asia da poco concluso: una terza guerra mondiale con la Corea del Nord? Non ancora, però intanto sarebbe pronto a dichiarare la Corea del Nord uno stato “sponsor” del terrorismo: la misura che potrebbe essere resa ufficiale già questa settimana potrebbe portare all’attuazione di nuove misure a carico di Pyongyang. Addirittura, secondo la Stampa la decisione del Ministero del Tesoro potrebbe arrivare già domani: nuove sanzioni che entrano subito in vigore e portano il livello dello scontro “diplomatico” tra Usa e Nord Corea a livelli altissimi. Si tratta di fatto di un terzo grado di misure, dopo quelle dell’Onu e le “prime” lanciate dagli Usa sotto la costante minaccia missilistica dei mesi recenti. Nel 2008 da quella black list dei Paesi “canaglia” la Corea del Nord era stata tolta con una sorta di mossa di “captatio benevelontiae” per cercare di fermare lo sviluppo del programma nucleare di Pyongyang. Ad vederlo oggi, l’obiettivo sembra profondamente fallito e dunque Trump prova la contromossa di rimettere una distanza netta tra gli Usa e il regime di Kim Jong-in per provare a mettere “all’angolo” i nordcoreani (e anche le altre nazioni implicate nello scontro sul Pacifico). «Sarà il livello più alto di sanzioni imposte a Pyongyang» ha spiegato ieri Trump; «Sarebbe dovuto succedere anni fa, è un regime assassino che deve mettere fine al suo programma illegale nucleare e balistico». Il “messaggio” è lanciato, lo scontro purtroppo è sempre più vicino…

007 SEUL, "COREA DEL NORD PRONTA A DOTARSI DI MISSILE A LUNGO RAGGIO"

Tornano a parlare in un resoconto presentato ieri a Seul gli 007 che già più volte in passato hanno rivelato future e prossime mosse della Corea del Nord in un clima sempre più da guerra mondiale, non solo sul Pacifico. Secondo il Servizio di Intelligence Nazionale della Sud Corea (il Nis), il regime di Pyongyang sarebbe pronto a dotarsi di un missile balistico intercontinentale (a lungo raggio, gli Icbm) prepotere colpire in ogni parte del mondo, specie gli Stati Uniti. Il tutto avverrebbe entro fine 2017, si dicono certi gli 007 sudcoreani, anche se questo non significa parallelamente che di certo “avverrà” quel lancio con testate nucleari. Stando all’ultimo resoconto fornito dall’agenzia di intelligence al parlamento di Seul, dalla Corea del Nord non è giunto alcun segnale di preparativi in vista di un test nucleare, ma il sito di Punrrye-ri appare pronto a una nuova detonazione nucleare “in qualunque momento. Resta il clima gelido per una diplomazia che non riesce a trovare un unico punto in comune per poter almeno cominciare il tavolo tra Nord Corea, Usa e i vari rappresentanti dell’Onu.

