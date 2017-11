ePrice Black Hour/ 60 prodotti a 0,99 euro: 6 secondi per chiudere l'acquisto!

21 novembre 2017 Fabio Belli

ePrice (foto da Facebook)

Andrà avanti fino al 24 novembre l’ePrice Black Hour, la promozione più discussa del momento. Un’iniziativa che permette agli utenti registrati al sito di avere a disposizione, in un’ora a sorpresa che varia di giorno in giorno, 60 articoli a 0,99 euro della più disparata varietà, compresi componenti hi-tech ed elettrodomestici. Normale che il portale sia stato letteralmente preso d’assalto in questi ultimi giorni, ma questo ha procurato anche molte polemiche da parte degli utenti che di fatto non sono riusciti a chiudere nessuna transazione proprio per la velocità necessaria per riuscire ad effettuare gli acquisti. Alcuni siti specializzati hanno effettuato delle prove, stabilendo come occorrano di fatto dai 6 ai 20 secondi al massimo per provare a chiudere l’acquisto e provare a portare a casa uno degli ambitissimi articoli superscontati. D’altra parte, è stato chiarito come tutti gli oggetti siano stati effettivamente acquistati e le transazioni andate a buon fine, mettendo a tacere le voci su presunte irregolarità.

ePrice Black Hour, come essere più veloci?

La black hour sul sito ePrice di martedì 21 novembre deve ancora scoccare, ma ormai la procedura è chiara per tutti gli utenti per provare a centrare il colpaccio. Innanzitutto, il metodo di pagamento dopo aver fatto la registrazione al sito deve essere celere, si è compreso con il passaparola che un pagamento tramite PayPal riesce ad essere un vantaggio rispetto a chi paga con carta di credito. Quindi, bisogna essere velocissimi a chiudere l’acquisto fino alla fine della procedura: una volta individuato l’articolo scontato da portare a casa a 99 centesimi, esso viene posto nel cartello dell’utente. Ma solo il primo a confermare l’acquisto, col prodotto già nel “carrello virtuale”, riuscirà a effettuare l’acquisto. Gli altri possono avere l’illusione di avere il prodotto nel carrello, ma in realtà vedranno la loro transazione non confermata. Per gli utenti del sito ePrice, non resta dunque che aspettare la nuova Black Hour di martedì 21 novembre.

