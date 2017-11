AMAZON BLACK FRIDAY 2017/ Sconti, come monitorare le offerte (oggi, 22 novembre)

Amazon Black Friday 2017, come monitorare le offerte. Anche oggi, 22 novembre, nuovi articoli scontatissimi: gli strumenti per tenere d'occhi le oscillazioni di prezzo

22 novembre 2017 Fabio Belli

Amazon Black Friday

La settimana del Black Friday procede spedita su Amazon, con ancora una giornata dedicata a grandi sconti che ha permesso agli utenti di mettere mano su diversi articoli davvero a prezzi di saldo. Una situazione ancor più conveniente per gli abbonati Amazon Prime, che possono accedere a sconti speciali. Nella giornata di martedì sono stati proposti diversi articoli con risparmi che hanno oscillato anche tra gli 85 ed i 110 euro ad articolo. Tra i pezzi disponibili, una telecamera wireless, un Netgear EX7300 Nighthawk X4, hotspot 4G per la connessione internet ma anche sconti importanti nel reparto DVD, con gli appassionati di film e serie tv che possono acquistare a prezzi estremamente scontati il cofanetto con le serie intere di Dragon Ball oppure la sesta stagione di Game of Thrones, recentemente passata in prima visione sui principali canali televisivi. Dunque, ce n’è per tutti i gusti, bisogna solamente individuare la formula giuste per mettere le mani sull’occasione ideale.

LA "LISTA DEI DESIDERI"

Anche in questa giornata di mercoledì 22 novembre, il Black Friday di Amazon sarà la sezione speciale del più popolare sito di compravendita online in cui si potrà accedere a prodotti con straordinari sconti. Verrà svelata tutta una serie di nuove offerte, che cambiano giorno dopo giorno prima di arrivare alla celebrazione vera e propria del Black Friday, tradizione dello shopping americano ormai importata anche in Italia, che arriva dopo il Giorno del Ringraziamento negli Usa che tradizionalmente cade di giovedì. Ma come capire se si sta riuscendo a mettere le mani su una vera, grande offerta? Amazon offre diversi strumenti interessanti ai propri utenti: chi è già registrato al sito e ha messo determinati articoli sulla propria “lista dei desideri”, può essere ad esempio sempre aggiornato sulle variazioni di prezzo e può arrivare a comprendere se effettivamente lo sconto è di quelli imperdibili. Ci sono poi siti specializzati come “Camel Camel Camel” oppure “Keepa” che tengono conto di tutte le oscillazioni di prezzo.

© Riproduzione Riservata.