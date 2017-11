AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: due morti in A11 (ultime notizie, oggi 22 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 22 novembre 2017 sulla viabilità. Incidente con due morti sull'A11 Firenze-Pisa nord.

22 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico autostrade- La Presse

Altra brutta pagina di cronaca nera ci arriva dalle autostrade italiane dove a causa di un incidente sull'A11 Firenze-Pisa nord sono morte due persone precisamente tra Capannori e Lucca est in direzione Pisa. Come racconta Today.it si sono scontrate un'automobile e un mezzo pesante con dinamiche ancora tutte da chiarire. Pare però che la macchina abbia tamponato il rimorchio del tir, andandovi a finire addirittura sotto. Le persone che hanno perso la vita erano due cinquantenni a bordo dell'autovettura in questione. Sul lugoo dell'intervento è arrivata prontamente la Polizia Stradale della Direzione del quarto Tronco di Firenze oltre alle ambulanze che hanno costatato il decesso. Il tratto in questione è stato chiuso per il tempo necessario al soccorso dei feriti. Al momento non ci sono indicazioni in merito all'autista del mezzo pesante che però non dovrebbe aver riportato nessun problema di natura fisica.

CANTIERI E MALTEMPO

La giornata di oggi, mercoledì 22 novembre 2017, inizia con i soliti problemi di questo periodo sulle autostrade italiane. Si parla cioè dei cantieri aperti durante la notte e della situazione legata al maltempo. Rimane come strumento utile il portale istituzionale Autostrade.it dove si possono monitorare con attenzione i tratti dove troveremo maggiori problemi di traffico grazie ad aggiornamenti in tempo reale. Sono diverse le situazioni legate ai lavori in corso che potrebbero portare a problemi nella viabilità in queste prime ore del mattino. Partiamo dall'A22 Genova-Livorno dove troveremo chiuso fino alle sei il tratto tra Lavagna e Sestri Levante al chilometro 48.7 in direzione Rosignano. Sull'A1 Bologna-Firenze invece rimarrà chiuso allo stesso orario il tratto che va dal Bivio A1-Variante e Aglio km 255. Sempre sulla stessa autostrada al chilometro 26.22 sarà chiuso invece il tratto tra Calenzano e Bivio A1-Variante. Il maltempo desta anche per oggi poche preoccupazioni, con solo qualche pioggia sul tratto tirrenico tra Liguria e Toscana nel pomeriggio.

