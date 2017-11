Cura il tumore con dieta e argilla/ Rimini, 65enne operata d'urgenza, ma rifiuta la chemioterapia

Rimini, cura il tumore con dieta ferrea e argilla: 65enne operata d'urgenza, ma rifiuta ancora la chemioterapia. Le ultime notizie sul caso di Santarcangelo, il parere degli esperti

22 novembre 2017 Silvana Palazzo

Il falso mito del digiuno ha spinto una donna di 65 anni a rifiutare la chemioterapia per combattere il cancro. Pensava di riuscire a contrastarlo con una dieta ferrea, ma così ha perso 30 chili e si è ridotta allo stremo delle forze. Ricoverata nel reparto di Chirurgia del seno all'ospedale Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, è stata operata d'urgenza per un carcinoma mammario in stadio avanzato. Serviranno ulteriori schemi di terapia, ma la paziente - come riportato dal Resto del Carlino - continua a rifiutarli. I tre figli avevano provato a convincerla in tutti i modi a farsi curare, ma la 65enne preferiva seguire un mix fai da te di digiuno e argilla. Il suo obiettivo era “affamare” il cancro, ma ci è riuscita solo con il suo stesso organismo. Gli impacchi con l'argilla invece avrebbero dovuto essere utili come antinfiammatori. Quello che evidentemente la donna non sapeva è che ciò che mangiamo però ha un ruolo importante in chiave preventiva e quando si è in cura per un tumore.

Ciò che alimenta le persone nutre anche i tumori? Se il malato si mette a dieta aumentano le possibilità di sconfiggere la malattia? Diversi studi hanno provato a dare una risposta a questi interrogativi. “Sappiamo che le cellule cancerose e quelle sane hanno un metabolismo diverso: è stato appurato che i carboidrati favoriscono la proliferazione delle cellule tumorali e utilizzano meno efficacemente i grassi. Ma che queste differenze abbiano una reale influenza sulla prognosi dei malati rimane da accertare con studi clinici rigorosi”, ha dichiarato Maurizio Muscaritoli, direttore dell'Unità di Nutrizione Clinica all'Umberto I, al Corriere. Il cibo può essere sfruttato per potenziare gli effetti dei farmaci anticancro, quindi i pazienti non devono digiunare prima della chemioterapia. “Stiamo studiando il modo migliore per tenere in forze i malati e contrastare la malattia”, ha aggiunto Muscaritoli. Stare in forze è fondamentale: mangiare bene aiuta a ridurre la tossicità di radio e chemioterapia, quindi il malato rinforza le difese dell'organismo. “Diverse ricerche hanno dimostrato che in caso di trattamenti chemio e radioterapici, non è importante sapere scegliere solo i cibi più corretti, ma saperli anche modulare nelle diverse fasi di cura, ovvero prima durante e dopo il trattamento”, ha spiegato Carmine Pinto, past president di Aiom e direttore dell'Oncologia all'IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

