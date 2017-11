Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto, oggi: i numeri vincenti! (conc 246/2017)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 22 novembre, i numeri vincenti in diretta con il concorso 246/2017. Numeri in diretta e in aggiornamento live, curiosità e vincite di giornata

22 novembre 2017 Silvana Palazzo

SiVinceTutto Superenalotto

Il mese di novembre entra nel vivo con SiVinceTutto, il concorso speciale del Superenalotto: stasera andrà in scena la penultima estrazione del mese. Come ogni mercoledì, dunque, si entra in gioco con la fortuna grazie al gioco che mette in palio tutto il montepremi in un'unica sera. Le possibilità di vincita sono aumentate da quando è possibile giocare il doppio dei numeri, ben 12, ma bisogna indovinarne solo 6. Per vincere il premio di categoria più ambito bisogna indovinare la sestina fortunata, ma si può ottenere una bella somma anche indovinando 5, 4, 3 o solo 2 numeri della combinazione estratta. Giocare a SiVinceTutto Superenalotto sta diventando sempre più semplice anche grazie alle nuove schede: ci sono, infatti, anche quelle precompilate per chi non ha idea dei numeri da scegliere per l'appuntamento di oggi. Gli appassionati più “tecnologici” possono invece giocare la propria schedina online.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

I grandi appassionati di SiVinceTutto Superenalotto si sono dati appuntamento a stasera per la nuova estrazione. L'assalto ai numeri vincenti dunque riparte oggi, mercoledì 22 novembre. Presto conosceremo la combinazione fortunata, i relativi premi e quindi anche le vincite. La settimana scorsa le grandi aspettative dei giocatori sono state deluse, ma per alcuni solo in parte: gli otto che hanno sfiorato la possibilità di indovinare la sestina vincente di un solo numero hanno realizzato però il “5” che vale 1.775,07 euro. Non è andata male neppure a coloro che hanno realizzato il “4” da 132,74 euro: le schedine fortunate in questo caso sono 258. Si può sicuramente fare meglio oggi, questo deve essere l'obiettivo di chi partecipa all'estrazione SiVinceTutto Superenalotto. Prima di dedicarci ad essa, ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti del concorso 245 sono stati: 51-57-65-68-72-87. Tra poco conosceremo la nuova combinazione estratta. Quindi buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

