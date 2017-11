Incidente stradale/ A4 Biandrate, schianto tra auto e furgone: un ferito (oggi 22 novembre, ultime notizie)

22 novembre 2017 Silvana Palazzo

Uno schianto si è verificato oggi sull'autostrada A4, in direzione Milano. È accaduto intorno alle 7.30 all'altezza del casello di Biandrate. Sono due i veicoli coinvolti: un furgone e un'automobile. Nell'incidente è rimasta ferita una persona, che è stata portata in ospedale con codice giallo. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, insieme alla dinamica. Al momento si sa che il furgone si è ribaltato sulla carreggiata. Un grave incidente stradale è invece avvenuto nella tarda serata di ieri a Pilzone d'Iseo. Una donna per motivi in corso di accertamento è uscita di strada con l'auto, andandosi a schiantare contro un muro. L'incidente è avvenuto alle 23.30 circa: l'automobilista di origine ungherese guidava una Fiat Doblò e in prossimità del passaggio a livello ha perso il controllo del mezzo. Apparsa inizialmente in condizioni molto critiche, stando a quanto riportato dal Giorno, non sarebbe in pericolo di vita.

A12, CHIAVARI-RAPALLO: SCHIANTO IN GALLERIA

Un incidente stradale è avvenuto oggi, mercoledì 22 novembre, lungo l'autostrada A12 tra i caselli di Chiavari e Rapallo, in direzione Genova. Le cause sono ancora da accertare, comunque intorno alle 7 un automobilista che stava viaggiando sulla propria auto in direzione del capoluogo ligure ha perso il controllo della vettura all'interno della galleria Maddalena, andando a sbattere contro le pareti. Per fortuna il conducente ha riportato solo lievi ferite: soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna per gli accertamenti del caso. Nel tratto in prossimità dell'incidente si sono formati due chilometri di coda, che è stata smaltita nel corso della mattinata. E il veicolo incidentato, come riportato da LiguriaOggi, è stato rimosso. Gli agenti della Polizia stradale stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica dell'incidente e fare chiarezza sull'accaduto.

