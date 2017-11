LUISA VELLUTI/ Nata da uno stupro, la mamma la rifiuta:"Ma io non ho colpe" (Chi l'ha visto?)

Luisa Velluti: la ragazza di Belluno, nata da uno stupro, cerca l'affetto dell madre naturale, nonostante quest'ultima le abbia chiarito di non volerne sapere nulla.

Luisa Velluti (foto da Chi l'ha visto?)

Quella di Luisa Velluti è un caso atipico, che sta già dividendo l'opinione pubblica italiana. Può nascere qualcosa di buono da uno stupro? Evidentemente sì, guardando questa ragazza di Belluno con un cuore d'oro. Eppure, la mamma naturale non la pensa così. Lo ha chiarito con una lettera indirizzata al frutto di quella violenza, in cui ha scritto:"Per me sei solo la più dolorosa ferita che ho avuto a 18 anni. Tutto sognavo e tutto potevo sperare, ma non certo la violenza che ho subìto e di cui tu sei simbolo. Non ho scelto io di chiamarti così né di averti". Una dura mazzata per una 29enne che, con il supporto dei genitori adottivi, ha sempre sognato di riabbracciare la donna che le ha dato la vita. Se ne parlerà anche stasera a Chi l'ha visto?, il programma di Rai 3 cui Luisa si era rivolta per coronare il suo sogno, che nonostante tutto non ha abbandonato, nonostante tutto, appunto:"Sto abbastanza male infatti. Non è la lettera che ti aspetti dalla persona che ti ha messo al mondo. Sono parole glaciali. Vedo tanta rabbia in quelle parole. C'è un passaggio in cui scrive addirittura che in me rivede "quei maledetti occhi azzurri". Ma io non ho nessuna colpa. È una lettera anonima, coltivo ancora la speranza che sia uno scherzo di cattivo gusto".

LUISA VELLUTI, LA RICERCA (CHI L'HA VISTO?)

Luisa Velluti ha raccontato a Repubblica come ha avuto inizio la ricerca di sua madre, non si tratta di un'idea recente, piuttosto di un pensiero fisso:"Ho saputo che ero stata adottata quando ancora andavo all'asilo. Ci ho sempre pensato ma sapevo che dovevo attendere i 18 anni per i passaggi formali. In realtà per fare la richiesta al Tribunale dei minori ce ne vogliono 25 e così la richiesta d'incontrarla ho potuto farla solo quattro anni fa. Dopo un paio d'anni il Tribunale mi ha comunicato che non si era presentata all'udienza, evidentemente perché non aveva alcuna intenzione di conoscermi". La ragazza ci tiene a chiarire che la sua ricerca non è dettata da interesse:"A me non manca niente, i miei mi hanno dato tutto: amore, sostegno, un lavoro. Però vorrei vedere la donna che mi ha dato la vita". Mettersi nei suoi panni non è facile:"In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi di solidarietà, ma ne mancava uno, quello che desidero di più".

© Riproduzione Riservata.