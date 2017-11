METEO/ Il cielo torna a scurirsi al nord, al sud è di nuovo Primavera (oggi, 22 novembre 2017)

Meteo, previsioni del tempo e maltempo: oggi, 22 novembre 2017. Continuano gli alti e i bassi di questa stagione con il cielo che torna a scurirsi al nord, mentre è Primavera al sud.

22 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Torna la Primavera al sud questa è la sorpresa delle previsioni del tempo di oggi mercoledì 22 novembre 2017. Il cielo sarà limpido su tutto il sud del nostro paese con una linea immaginaria che taglierà in due l'Italia partendo dal Lazio e arrivando fino alle Marche. Ciò che si estenderà al di sotto di questa vedrà il sole grande protagonista. Anche le correnti si calmeranno con delle temperature al meridione che sembreranno appartenere più alla primavera che all'autunno. Basti pensare che le temperature massime arriveranno addirittura ai diciotto gradi centigradi nella provincia di Palermo in Sicilia. Questo porterà a un'escursione termica notevole con una differenza anche di dieci gradi tra mattina e pomeriggio in tante città del nostro paese. Un autunno quindi che sembra vivere di alti e di bassi introducendo piano piano quella che sarà la brutta stagione con un inverno che si prevede freddo e molto piovoso.

previsioni, AL NORD TORNANO LE NUBI

Dopo giorni di bel tempo il meteo di oggi, mercoledì 22 novembre 2017, torna a regalarci cielo coperto su tutto il nord. Si parte dalla mattina dove sarà persistente la nebbia su tutta la Pianura Padana, con situazioni in cui la visibilità sarà ridotta addirittura dell'ottanta per cento. La pioggia cadrà su bassa Toscana e al centro della Liguria con il cielo che sarà coperto un po' ovunque dall'Umbria in su. Nuvole che al sud colpiranno solo le isole con situazioni di nebbia anche nell'entroterra siciliano e nella bassa Sardegna. La pioggia si estenderà nel pomeriggio a tutta la Toscana arrivando a colpire anche l'entroterra mentre ci saranno dei miglioramenti sulle isole. Sarà importante l'escursione termica che porterà le temperature a cambiare molto dalla mattina al pomeriggio. Le minime si registreranno alla mattina con -1 grado centigrado in provincia di Aosta nella Valle d'Aosta.

