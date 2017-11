SANTA CECILIA/ Santo del giorno, il 22 novembre si celebra la patrona della musica

Il 22 novembre si celebra Santa Cecilia, patrona della musica. Il suo nome è fin dall’antichità nel titolo di una chiesa di Roma a Trastevere.

22 novembre 2017

Santo del giorno: Sata Cecilia

LA STORIA DI SANTA CECILIA

La nascita di Santa Cecilia è datata nel II secolo dopo Cristo nella città di Roma. La giovane discende da una famiglia nobiliare e a un certo punto viene data in sposa a un cavaliere romano, che si chiama Valeriano. Nel corso del suo matrimonio, Cecilia si mette a cantare, pregando Dio che il suo corpo e il suo cuore possano restare immacolati. Successivamente costei confida a suo marito di avere fatto voto di castità. Valeriano allora si converte alla religione cristiana e la prima notte dopo il matrimonio il cavaliere si reca da Papa Urbano I, che lo battezza. Dopo aver ricevuto il sacramento cristiano, l'uomo torna nella sua abitazione e vede Cecilia che sta dialogando con un Angelo. Alla presenza di Valeriano, l'Angelo fa comparire due corone di fiori e le pone sul capo dei due giovani sposi. Il cavaliere e suo fratello Tribuzio incominciano a seppellire i martiri cristiani, contravvenendo al volere del giudice Almachio, che ha proibito che i seguaci di Cristo vengano sepolti. Per questa ragione, i due fratelli vengono arrestati e uccisi per decapitazione. Cecilia, rimasta vedova, va a pregare quotidianamente sulla tomba del suo sposo. La ragazza allora viene convocata dal giudice Almachio, che la condanna a morte per soffocamento nel bagno della sua casa. Cecilia però sopravvive al martirio, intonando dei canti di gioia al Signore. In seguito, la giovane viene costretta a morire per decapitazione. Il suo boia le infligge ben tre colpi sul collo, ma Cecilia ancora una volta non muore subito, ma il suo cuore continua a battere mentre la ragazza si trova immersa in una pozza di sangue. Dopo aver esalato l'ultimo respiro, la donna viene seppellita dal Pontefice Urbano I nelle catacombe di San Callisto, per poi essere trasferita nella Basilica a lei dedicata, che si trova a Trastevere.

LE CELEBRAZIONI A TARANTO

Santa Cecilia viene molto venerata a Taranto. In questa città pugliese, il 22 novembre, alle tre del mattino, la banda esegue delle musiche popolari, che erano delle melodie suonate dai pastori in terra abruzzese, nel corso del periodo della transumanza. In aggiunta giungono a Taranto, dalla zona della Murgia e dalla Calabria, anche gli zampognari, che sono coperti da alcuni mantelli molto folcloristici. La banda e gli zampognari si incontrano e, suonando, si salutano. Alle 18.30 la statua di Santa Cecilia, portata in spalla dai giovani delle varie confraternite, viene fatta uscire dalla Cattedrale di San Cataldo e viene condotta in processione per le vie del centro storico. In contemporanea, nella città pugliese, il 22 novembre, c'è la sagra delle “pettole”, che sono delle frittelle di pasta di pane.

