TERZA GUERRA MONDIALE/ Usa spingono con la Nato: vuole il nucleare anche in Europa (oggi, 22 novembre 2017)

Terza Guerra Mondiale: gli Usa starebbero facendo pressioni attraverso la Nato per poter trasferire in Europa parte del suo potenziale nucleare. I motivi

Donald Trump (Foto: Lapresse)

Da una parte il rischio concreto di una Terza Guerra Mondiale con la Corea del Nord, dallì'altra la volontà di perseguire una strategia geopolitica più aggressiva. Sono gli Usa a dettare il bello e il cattivo tempo quando si tratta di stabilità planetaria, per quanto Donald Trump non possa ignorare un fatto: al Cremlino c'è un certo Vladimir Putin e quando si tratta di muovere i pezzi sulla scacchiera fa onore alla tradizione di grandi campioni di provenienza russa. Ecco perché le intenzioni professate dal Segretario alla Difesa americana, James Mattis, a giugno, in una riunione dei ministri della Difesa della NATO a Bruxelles, difficilmente si materializzerà. Come riportato da una fonte diplomatica greca all'agenzia Ria Novosti, infatti, il capo del Pentagono avrebbe detto che "gli Stati Uniti vorrebbero trasferire i caccia F-35 e le armi nucleari in Europa entro il 2020". A parte il via libera della Gran Bretagna, gli altri Paesi si sono detti d'accordo su una cosa: bisogna avvertire la Russia. E dite che Putin sarà d'accordo?

COREA DEL NORD NELLA LISTA NERA DEL TERRORE

Prima erano soltanto voci, adesso sono virgolettati del Segretario di Stato, Rex Tillerson. Il responsabile della politica estera Usa, infatti, ha annunciato il ritorno della Corea del Nord nella lista nera dei Paesi considerati finanziatori e sostenitori del terrorismo. Una mossa spregiudicata, che non mancherà di provocare degli scossoni nel già precario equilibrio con Pyongyang, ritenuta però necessaria dal Dipartimento di Stato. Le misure, adottate saranno "simili a quelle del passato", ha detto Tillerson nel corso di un briefing alla Casa Bianca. L'obiettivo dichiarato è quello di interrompere le relazioni tra la Corea del Nord e Paesi terzi in modo "da dissuadere questi ultimi dall'intraprendere determinate attività con Pyongyang". Washington chiede da tempo collaborazione a questi Paesi ma, ha ammesso il Segretario di Stato, "è molto difficile determinare se Pechino stia intraprendendo tutte le azioni utili ad esempio a limitare l'approvvigionamento di petrolio alla Corea del Nord".

