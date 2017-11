Terremoto oggi/ INGV ultime scosse: Sicilia, sisma M 2.9 alle Isole Eolie (22 novembre 2017, ore 12:20)

Terremoto oggi, 22 novembre 2017: ultime notizie e aggiornamenti. Dati INGV, scosse: in Sicilia sisma di magnitudo 2.9 alle Isole Eolie. Uno M 2.1 è avvenuto a Pieve Torina, nelle Marche

22 novembre 2017 Silvana Palazzo

Terremoto oggi

Un terremoto di magnitudo M 2.1 è avvenuto nelle Marche oggi, mercoledì 22 novembre 2017. Il sisma è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 9.09 in provincia di Macerata. L'epicentro della scossa di terremoto è stato individuato vicino Pieve Torina, più precisamente con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.03, longitudine 13.02 e ad una profondità di 13 chilometri. Tra i dati forniti dall'Ingv anche quelli relativi ai comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del terremoto: Monte Cavallo, Fiordimonte, Muccia, Pievebovigliana, Serravalle di Chienti, Fiastra, Visso, Acquacanina, Camerino, Ussita, Sefro, Preci, Sellano, Pioraco, Bolognola, Castelsantangelo sul Nera e Fiuminata. Leggermente più intenso, cioè di magnitudo M 2.3, il terremoto avvenuto in Emilia-Romagna nella mattinata di oggi, cioè alle 6.10: il sisma è avvenuto vicino Fornovo di Taro, in provincia di Parma.

FORNOVO DI TARO, SCOSSA M 2.2

Proprio vicino Fornovo di Taro, in provincia di Parma, è avvenuto un terremoto di magnitudo M 2.2. alle 5.48 di oggi, mercoledì 22 novembre 2017. Il sisma è stato localizzato a latitudine 44.67, longitudine 10.06 e con ipocentro attestato ad una profondità di 25 chilometri. Tra i comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma anche Varano de' Melegari, Terenzo, Solignano, Calestano, Medesano, Pellegrino Parmense, Sala Baganza, Felino, Collecchio, Varsi, Langhirano, Salsomaggiore Terme, Valmozzola, Noceto, Berceto, Lesignano de' Bagni e Tizzano Val Parma. Scossa sismica anche in Sicilia: a largo delle Isole Eolie, invece, sempre oggi è stato registrato un terremoto di magnitudo M 2.9. Il terremoto, stando ai dati della Sala Sismica di Roma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è avvenuto a latitudine 38.75, longitudine 14.91 e ad una profondità di 289 chilometri.

