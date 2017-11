Volotea/ Voli gratis per un anno al milionesimo passeggero a Napoli

Volotea, voli gratis per un anno al milionesimo passeggero a Napoli: Marzia Cocozza la fortunata che potrà sfruttare sette scali italiani, 12 esteri. Ma le sorprese non sono finite qui...

22 novembre 2017 Silvana Palazzo

Volotea (Foto: da Wikipedia)

Viaggiare gratis per un anno: il sogno è diventato realtà per una donna, a cui Volotea ha regalato dodici mesi di voli gratuiti su tutte le sue rotte in partenza da Napoli. Questo è il premio che la compagnia low cost ha consegnato a Marzia Cocozza. La fortunata è la milionesima passeggera Volotea partita dall'aeroporto Capodichino. La donna, dunque, nel giro di un anno potrà approdare su sette scali italiani: Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Palermo, Trieste e Verona. A disposizione anche i dodici all'estero: Cefalonia, Creta, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante. In particolare ci sono quattro destinazioni francesi che potrà visitare: Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa. “Siamo orgogliosi di festeggiare il primo milione di passeggeri trasportati da Napoli, un traguardo davvero importante per noi”, il commento dello Chief Sales Officer di Volotea, Pierfrancesco Carino, secondo cui la collaborazione con l'aeroporto di Napoli “continua a regalare grandi soddisfazioni”.

L'augurio di Volotea è che lo scalo campano possa rivestire “un ruolo sempre più strategico nel nostro network”. Il rapporto tra Volotea e l'aeroporto di Napoli è cominciato con i primi voli del 2002. Da allora la compagnia aerea low cost ha arricchito la rete di destinazioni. I risultati dopo cinque anni sono evidenti per Margherita Chiaramonte, responsabile Sviluppo Network dell'Aeroporto di Napoli: “19 destinazioni e 1 milione di passeggeri trasportati all'aeroporto di Napoli”. Le sorprese non sono finite qui perché per il Black Friday 2017 verranno offerti da Volotea voli scontati a un euro: centomila voli in vendita fino al 27 novembre a un prezzo che, tenendo conto delle tasse aeroportuali, può arrivare ad una trentina di euro, ad esempio, per un volo da Catania a Napoli, andata e ritorno, per il 18 e 25 gennaio del 2018. L'offerta è valida per voli fino ad aprile 2018, ma i posti in promozione sono solo centomila.

