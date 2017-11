ANZIANA UCCISA AL PARCO NORD/ Milano, l’incubo del ‘mostro’ di Villa Litta: quarto caso di violenza

Anziana uccisa al Parco Nord di Milano: l'incubo del "mostro di Villa Litta" prosegue con il quarto caso di violenze in pochi mesi. Profonda ferita alla gola, la 67enne morta dopo i soccorsi

23 novembre 2017 Niccolò Magnani

Anziana uccisa nel parco Nord a Milano (LaPresse)

Se quattro indizi fanno una prova… quanto successo al Parco Nord di Milano questa notte è gravissimo e rappresenta il primo caso mortale delle violenze che si stanno susseguendo da qualche mese a questa parte nel Parco di Villa Litta. Questa volta però per la 67enne Marilena N. non c’è stato nulla da fare: le cause del decesso sono ancora oscure e potrebbe anche non trattarsi di omicidio, ma i sospetti degli inquirenti sono forti e cadono sul possibile “mostro del Parco Nord”, ammesso e non concesso che si tratti dell’unico uomo protagonista delle tante violenze contro anziani. È stata trovata questa mattina la donna attorno alle 7.20 senza vita da un passante che ha subito avvertito la polizia avvisando dello scempio che gli si parava davanti: diversi traumi al volto, addirittura la donna era ancora viva quando è stata trovata ma purtroppo le pratiche di rianimazione non sono riuscite a salvarle la vita in tempo. Troppo profonda la feria alla gola trovata, il che fa subito pensare ad un omicidio e non a “cause naturali”, per di più in mezzo ad un Parco che in zona Nord di Milano da tempo è teatro di numerose violenze.

QUARTO CASO DI VIOLENZA IN POCHI MESI AL PARCO NORD

«La donna, che viveva nella stessa zona dove è stata trovata, era uscita per portare fuori il cane, come faceva tutte le mattine. La 67enne indossava dei leggings neri, una minigonna grigia, un cappotto e, pare, una parrucca»: i dettagli forniti da Il Giorno fanno capire ancora di più il mistero che aleggia su questa povera 67enne ormai senza vita e senza per ora indizi su cosa possa esserle successo nelle prime ora del mattino. A fine agosto il caso più recente di violenze contro una anziana al Parco Nord: aveva 81anni e venne stuprata da un uomo che non è mai stato rintracciato. In quel caso però, solo la prontezza della donna ancora molto arzilla riuscì dopo la violenza a cacciarlo via evitando probabilmente conseguenze peggiori; non solo anziani però, pochi giorni dopo sempre al Parco Nord un 15enne è stato assalito e anche lui avrebbe subito violenza sessuale, esattamente come una ragazza stuprata a metà novembre vicino all’ospedale di Niguarda, assai vicino al Parco Nord. Il mistero rimane, il rischio di un “mostro del Parco” è un’ipotesi da non scartare anche se al momento bisogna andare con i piedi di piombo perché gli elementi a disposizione degli inquirenti sono ancora troppo pochi per affrettare “sentenze”.

