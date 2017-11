AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A4 (ultime notizie, oggi 23 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 23 novembre 2017 sulla viabilità. Tamponamento tra un mezzo pesante e un furgone sull'A4.

23 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Traffico - La Presse

Nel pomeriggio di ieri c'è stato un brutto incidente sull'autostrada A4 in direzione Venezia, precisamente fra San Giorgio di Nogaro e Latisana. Lo riporta IlGazzettino.it che sottolinea come ci sia stato un tamponamento fra un mezzo pesante e un furgone provocando dei feriti. Al momento non sono chiare le dinamiche dell'incidente e nemmeno la gravità delle persone che sono rimaste ferite. Una conseguenza dell'incidente è legata alla presenza di bobine di carta sul carico del camion, queste infatti sono terminate nella carreggiata dove le vetture si muovevano in direzione opposta verso Trieste bloccando di fatto il traffico. Dopo la chiusura in entrambe le direzioni del tratto autostradale la viabilità è stata ripristinata lentamente con problemi di code anche nella tarda serata. Non dovrebbero esserci comunque problemi nella giornata di oggi. Nonostante questo rimane uno strumento utile il portale istituzionale Autostrade.it.

CANTIERI E ALTRI DISAGI

L'analisi delle autostrade italiane parte dalle situazioni di disagio vissute questa mattina in tutta Italia. Partiamo con i numerosi cantieri autostradali che sono stati aperti per consentire di effettuare lavori nel momento in cui è minore l'affluenza degli automobilisti. Sarà importante seguire con attenzione il portale istituzionale, Autostrade.it, per cercare di capire con precisione eventuali problematiche di traffico. Il sito in questione è aggiornato in tempo reale e ci porta anche dei consigli per evitare di ritrovarci in situazioni di disagio. Tra i cantieri aperti nella notte ce ne sono due sull'A1 Bologna-Firenze. Il primo al chilometro 242.3 direzione Milano tra Aglio km 255 e Roncobilaccio, mentre il secondo al km 254.672 sempre nella stessa direzione tra Bivio A1-Variante e Aglio km 255. Passiamo poi all'A3 Napoli-Salerno dove invece al chilometro 42.8 direzione Salerno sarà chiuso il tratto tra Nocera sud e Cava de' Tirreni. Chiudiamo con l'A24 Roma-L'Aquila-Teramo dove al chilometro 6.5 direzione Grande Raccordo Anulare troveremo chiuso il tratto tra il bivio A24/Tangenziale est Portonaccio. Tutti i cantieri in questione saranno riaperti attorno alle sei di questa mattina.

