Amazon Black Friday 2017 a rischio/ Sconti "ritardati" se scioperano i 4000 dipendenti di Piacenza?

Amazon Black Friday 2017 a rischio: scioperano i 4000 dipendenti di Piacenza, i sindacati lamentano salari troppo bassi, l'azienda garantisce le consegne

23 novembre 2017

L’appuntamento del Black Friday è particolarmente atteso dagli appassionati di shopping online, ma potrebbe clamorosamente saltare per quello che in Italia e in tutto il mondo è uno dei colossi assoluti del settore, ovvero Amazon. Nella giornata di venerdì 24 novembre è stato infatti indetto uno sciopero da parte dei dipendenti del centro Amazon di Piacenza, dove lavorano ben 4000 dipendenti. Una decisione che potrebbe far saltare centinaia di migliaia di consegne nel giorno più atteso, che tradizionalmente dà il via al periodo dello shopping natalizio che si protrarrà per tutto il mese successivo. Uno sciopero che arriva al culmine di una settimana di sconti, in cui Amazon attraverso il suo frequentatissimo sito ha proposto articoli a prezzi molto convenienti che andranno ora consegnati in tutta Italia, e con lo sciopero in atto la proverbiale puntualità dell’azienda potrebbe venir meno.

SINDACATI IN RIVOLTA

Le ragioni dello sciopero affondano le radici sulle lamentele avanzate da tempo dalle sigle sindacali riguardo le condizioni economiche nelle quali lavorano i dipendenti di Amazon, che inizieranno lo sciopero all’inizio del turno mattutino di giovedì 23 novembre, per poi passare direttamente alla ripresa del lavoro con il primo turno di sabato. “Non c'è stata da parte di Amazon Italia alcuna apertura concreta all'aumento delle retribuzioni o della contrattazione del premio aziendale, considerando anche la crescita enorme di questi anniI ritmi lavorativi non conoscono discontinuità, le produttività richieste sono altissime e il sacrificio richiesto non trova incremento retributivo oltre i minimi contrattuali”, queste le lamentele avanzate dai rappresentanti sindacali: dei 4000 impiegati dello stabilimento di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, 2000 hanno un contratto a tempo determinato, 2000 sono stagionali, assunti per il picco autunnale e natalizio. L’azienda dalla sua si difende affermando di pagare i salari più alti del settore e garantisce la consegna di tutti gli articoli per il Black Friday.

