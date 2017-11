BIMBI PICCHIATI E UMILIATI ALL’ASILO/ Video, Vercelli: arrestate 3 maestre, “clima di terrore in classe”

Bimbi picchiati e umiliati all'Asilo di Vercelli: video, ecco cosa è successo. Tre maestre arrestate, provocano "clima di terrore nelle classi", il caso e le violenze prodotte

23 novembre 2017 Niccolò Magnani

Bimbi picchiati all'asilo di Vercelli (YouTube)

È l’ennesimo caso e purtroppo non sarà l’ultimo: dei bimbi, semplici, scalmanati come tutti i bambini, vengono puniti con urla, umiliazioni, strattoni, trascinamenti per terra e soprattutto picchiarti e maltratti a più riprese. Dove? In un asilo: già, il luogo dove dovrebbero sentirsi al sicuro e dove le famiglie li affidano ogni mattina per passare il giorno tra giochi, apprendimento e sviluppo della creatività. La maggior parte degli asili italiani fanno questo, alcune piccole ma terribili “macchie” permettono tutt’altro: nel caso di Vercelli ad esempio, nulla andava secondo la legge e tre maestre sono state arrestate con l’accusa di maltrattamenti ripetuti nei confronti di bambini tra i tre e i cinque anni. Come sempre più spesso accade, sono le immagini colte da telecamere nascoste dalla Polizia a svelare il tutto, dopo le prime denunce partite dai genitori di alcuni bimbi che raccontavano delle urla e degli spintoni ricevuti da quelle maestre. Come spiega il Dirigente della Squadra Mobile di Vercelli, «sono stati riscontrati 52 episodi: 20 di maggiore gravità, altri di rilievo minore. Oltre ai maltrattamenti fisici - in alcuni episodi sono presenti sberle, tirate di orecchie, strattoni, spinte violente, trascinamenti per terra- si sono registrati molti maltrattamenti psicologici, sicuramente più gravi».

“CLIMA DI TERRORE NELLE CLASSI”

«Ti faccio girare la testa al contrario»; «ti faccio cadere tutti i denti»; «spero che ti cadano le mani»: queste sono alcune delle tantissime minacce mandate dalle maestre ai bimbi inermi, colpevoli solo di essere bambini e dunque irrequieti e tra l’altro terrorizzati da questo clima di autentica ansia generato da quelle “educatrici” all’interno dell’asilo. Secondo la Polizia, «le tre maestre, da quanto si è potuto constatare, avevano generato uno stato di terrore all´interno delle classi con urla terrificanti, punizioni spropositate ed umiliazioni di vario genere». Punizioni corporali e umiliazioni davanti a tutti, per settimane e forse mesi queste violenze sono andate avanti e finalmente da questa mattina non accadrà (e non dovrà accadere) mai più qualcosa del genere. Addirittura le maestre “del terrore” parlavano tra loro dei maltrattamenti ai bimbi: «Indovina a chi ho suonato oggi la bottiglia sulla testa?», e l’altra, «Dagli una sberla, ti autorizzo io. Dagliela secca». Uno schifo che per fortuna è finito.

