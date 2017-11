Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto 23 novembre: i numeri vincenti! Video (conc 140/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 23 novembre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.140/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto e Superenalotto (LaPresse)

Per i giocatori è già Natale! Il Lotto, Superenalotto e 10eLotto non aspetteranno infatti l'evento più atteso di fine anno per distribuire i loro regali e premi, grazie al nuovo concorso di questa sera. I giocatori sono già pronti a scoprire i numeri vincenti di questa sera, ma di sicuro qualcuno dovrà ancora registrare la propria schedina oppure controllare addirittura se ha vinto nella precedente estrazione. Controlliamo quindi le statistiche dell'ultimo appuntamento del Lotto, che sembra aver portato fortuna in particolar modo a Palermo. La ruota siciliana ha premiato infatti gli appassionati con nove premi che rientrano nella Top 10 più ricca, anche se il primo posto sul podio riguarda la ruota di Firenze. Un giocatore di Parma è riuscito infatti a realizzare 45 mila euro in premio grazie a tre numeri giocati, mentre un fortunello di Isernia è riuscito a centrare circa 31 mila euro grazie a sei numeri vincenti su Palermo. Ancora da scoprire invece le vincite registrate al 10eLotto, ma siamo sicuri che saranno generose come sempre.

LA SMORFIA NAPOLETANA

I giocatori del Lotto hanno già iniziato il countdown in previsione dell'estrazione di questa sera, che come sempre metterà sulla tavola imbandita della Sisal diversi e ricchi premi. Gli appassionati più previdenti si sono già piazzati di fronte al televisore ed al pc per assistere al concorso, ma mancano ancora tantissimi giocatori che devono registrare la loro schedina. C'è chi è impegnato per lavoro o famiglia e c'è anche chi preferisce non adottare i servizi di ultima generazione, come la app ufficiale della Sisal, per registrare la combinazione preferita direttamente in ricevitoria. Intanto che voi pensate a compiere il vostro 'dovere' di aspiranti vincitori, la nostra Rubrica vi consiglierà alcuni numeri da giocare con l'aiuto della smorfia napoletana. Parliamo di un evento alquanto bizzarro accaduto a Clackamas, nell'Oregon, dove un automobilista spaventato ha chiamato la Polizia per via della presenza di un ragno sul cruscotto della sua auto. Gli agenti sono intervenuti a salvare l'uomo, che in seguito ha svelato di soffrire di arachnofobia e quindi di essersi ritrovato immobilizzato di fronte al ragno. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il ragno, 3, il panico, 90, la polizia, 53, l'auto, 46, e la crisi, 56. Come Numero oro scegliamo invece l'emergenza, 30.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire imperterrito e noncurante di tutti i giocatori che cercano di tagliare il traguardo finale. La sestina vincente piazzerà infatti questa sera sul tavolo verde della Sisal un montepremi pari a 63,4 milioni di euro: un bottino davvero imperdibile per tutti gli aspiranti vincitori! Anche se la vincita più alta del concorso continua a registrare la propria assenza, nell'ultimo appuntamento le quote minori si sono date davvero un gran daffare. La vincita più alta dell'estrazione ha premiato infatti un fortunello che con il 5 si è portato a casa la bellezza di quasi 168 mila euro, superando di molto il premio della quota successiva. In questo caso parliamo del 3+, vista il turno saltato dal 4+, che con il suo premio da 3,662 euro ha reso di sicuro felici i suoi 63 vincitori. A seguire i 483,10 euro del 4, distribuiti a 354 giocatori, mentre 36,62 euro sono finiti nelle tasche di 14.058 appassionati che hanno indovinato il 3. Sono stati infine 240.054 i tagliandi vincenti ad aver registrato il premio del 2, che questa volta è salito verso i 6,66 euro. Il premio più piccolo del concorso rimane quindi quello dello 0+, che ha donato i suoi storici 5 euro a 17.689 vincitori. 10 euro a testa invece ai 6.718 appassionati che hanno realizzato l'1+ e 100 euro a ciascuno degli 884 giocatori che hanno centrato il 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto ed il Jackpot ritorneranno protagonisti della serata di oggi grazie ad una nuova e fortunata estrazione. L'ultimo appuntamento ha vissuto premi importanti che hanno superato traguardi significativi e tutto fa pensare che la sestina vincente potrebbe trovare entro breve un giocatore a cui concedere il proprio bottino. Meglio quindi non perdere altro tempo e vederci già tagliare il traguardo finale, sicuri che potremmo impegnare parte della nostra vincita in un progetto interessante. La nostra Rubrica vi parla oggi un'iniziativa presente su KickStarter che piacerà molto agli amanti della musica. Guitar-Jo 2.0 è infatti il primo simulatore e accessorio per chitarra elettrica in grado di imitare il suono del banjo. Sarà sufficiente posizionare il dispositivo sulle corde del nostro strumento per trasformare il suono in quello più classico del banjo, seguendo le apposite istruzioni. 12 giorni ancora di tempo per poter partecipare all'asta e pochi minuti ancora per conoscere i numeri vincenti di oggi: pronti?

