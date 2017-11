Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, soldatessa choc: “stupri e violenze continue”

23 novembre 2017 Niccolò Magnani

Terza Guerra Mondiale, esercito Corea del Nord (LaPresse)

L’esercito della Corea del Nord non ha mai fatto sfuggire quasi nulla delle condizioni aberranti delle proprie file ma nel giro di poche settimane, sarà anche per i riflettori puntati e la tensione per una possibile guerra mondiale futura, dopo il soldato disertore trucidato spunta una nuova assurda e tremenda testimonianza. «Stupri, violenze di ogni genere e addestramenti talmente duri che nessuna di noi aveva più il ciclo»: sono le parole choc di Lee So Yeon, che per sette anni ha fatto parte dell'esercito di Kim Jong-Un, dopo essersi arruolata volontariamente. Oggi parla alla tv della Corea del Sud e spiega le condizioni aberranti del proprio ex esercito da cui è miracolosamente riuscita a scappare: «Nelle nostre camere c'erano le foto di Kim Jong-Un e del nonno Kim il-Sung. Non avevamo a disposizione acqua calda, solo un tubo connesso a una sorgente montana, da cui usciva di tutto, persino serpenti, a volte. I materassi fatti di riso ci facevano sudare tanto, l'odore era insopportabile, l'igiene non esisteva». Truppe insostenibili, condizioni irreggibili e un Paese che è sempre più il ritratto di una dittatura senza nessuna ombra di libertà “accennata”.

CINA, “PIÙ DIALOGO CON PYONGYANG”

Con la Corea del Nord “relegata” a prossima nella lista nera del terrorismo, resta evidente che il messaggio lanciato da Trump non è riservato solo a Kim Jong-un, ma “parla” anche agli altri attori protagonisti della possibile e inquietante terza guerra mondiale. Su tutti la Cina, che oggi torna a parlare con la voce del portavoce del Ministero degli Esteri, Lu Kang: «Noi speriamo ancora che tutte le parti interessate possano contribuire ad allentare le tensioni, riprendere i colloqui e intraprendere la corretta via per risolvere la questione della penisola coreana attraverso il dialogo e le consultazioni. Bisogna fare di più a questo proposito». Insomma, tradotto in politichese, il diplomatico di Pechino invita Usa, Sud Corea e Giappone in primis a fare di più per un dialogo e di meno con le minacce per poter risolvere la vicenda sul Pacifico. Niente sponsor del terrorismo e niente portaerei ai confini: Xi Jinping “avvisa” Trump e prova a portare l’acqua al suo mulino, anche se al momento l’invito furbo (per non dover rompere definitivamente con l’alleato comunista di Pyongyang) dalla Cina non sembra essere raccolto dal tycoon americano.

