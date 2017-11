ePrice Black Hour/ 60 prodotti a 0,99 euro: oggi le sorprese finali?

ePrice Black Hour, 60 prodotti a 0,99 euro: oggi, con il Black Friday, termina la promozione che ha riscosso un enorme successo. Gli utenti si aspettano qualche sorpresa finale...

23 novembre 2017 Fabio Belli

ePrice (foto da Facebook)

Oggi spazio all’ultima giornata dedicata all’ePrice Black Hour: 60 articoli a 0,99 euro disponibili per gli utenti che centreranno l’ora fortunata per l’ultimo giorno di promozione rimasto, quello di giovedì 23 novembre. Un’iniziativa che ha generato sicuramente un’enorme pubblicità per ePrice, anche se non tutto è filato liscio, con molti utenti che in questi ultimi giorni hanno lamentato difficoltà di connessione che hanno impedito di mettere le mani su tutti gli articoli in promozione. Tanto che ePrice ha affermato di aver lasciato per gli ultimi 3 giorni di promozione oltre 130 articoli “bonus”, che gli utenti non sono riusciti ad acquistare per i suddetti problemi, che si aggiungeranno ai 60 articoli giornalieri. Ma in molti ipotizzano che ePrice voglia chiudere col botto la sua promozione proprio nel Black Friday, il giorno dei saldi che rappresenta il confine prima dell’inizio del periodo dedicato, per tutto il prossimo mese, allo shopping natalizio.

IL GRANDE SUCCESSO DELLA BLACK HOUR

Dunque ci sarà sicuramente un’attenzione particolare da parte degli utenti per seguire quelle che saranno le ultime promozioni: in questi giorni sono comparsi anche articoli molto ambiti e costosi a prezzo pieno, che hanno però trovato pochi fortunati che sono riusciti ad accaparrarseli a 0,99 euro. In molti hanno parlato di un sistema che non è stato in grado di reggere il grande traffico generatosi sul sito, altri hanno comunque sottolineato come qualche hacker abbia cercato di “barare”, portando il sito a crashare proprio quando gli utenti andavano a confermare l’acquisto già finito nel carrello. Sono arrivate però anche le testimonianze di chi è riuscito ad acquistare computer, componenti hi-tech, televisori ed elettrodomestici a meno di un euro netto, e questo sicuramente ha alimentato l’assalto al sito. Vedremo se si chiuderà col botto, in ogni caso per ePrice la Black Hour è stato un successo che ha aumentato esponenzialmente la popolarità del portale di shopping online.

© Riproduzione Riservata.