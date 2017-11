AGGUATO A OSTIA/ Sparatoria in pizzeria, gambizzati il cuoco e il padre del titolare (ultime notizie)

Agguato a Ostia, sparatoria in pizzeria: gambizzati cuoco pizzaiolo e padre della titorale, feriti ma fuori pericolo. Metodo mafioso, si cerca l'autore: intanto Spada rimane in carcere

24 novembre 2017 Niccolò Magnani

Agguato a Ostia (LaPresse)

“No, la mafia non esiste a Ostia”: quando detto in tv in questi giorni dal cugino e da altri affiliati della famiglia Spada trova ben poche “conferme” nei fatti di cronaca, l’ultimo gravissimo avvenuto questa notte con un agguato in una pizzeria di via delle Canarie sul litorale romano più discusso e chiacchierato del Paese. Poco prima delle 22 un uomo con volto coperto da un casco ha sparato parecchi colpi di pistola dentro al locale ferendo al pompaggio il padre della titolare proprietaria (un italiano di 50 anni) e il cuoco pizzaiolo 41enne invece è stato ferito al gluteo e alla gamba sinistra. Detta in gergo, sono stati gambizzati, escludendo dunque ogni possibile opzione di rapina o atto di criminalità “locale”: lo stile è mafioso e si pensa o ad un regolamento di conti, o ad un problema di racket col pizzo magari non pagato alla criminalità organizzata che a Ostia sembra sempre più presente, in maniera evidente. Il comune di Ostia, da pochi giorni con un nuovo minisindaco (del Movimento 5 Stelle) dopo due anni di commissariamento per mafia, vive ancora nel dramma di un’altro, l’ennesimo, atto criminale in piena attività commerciale e davanti al terrore dei clienti presenti ieri sera nella pizzeria sul litorale di Roma.

SPADA RESTA IN CARCERE, OSTIA È UN FOCOLAIO

I feriti sono stati soccorsi e portati all'ospedale Grassi. Non sono in pericolo di vita e appena possibile dovranno fornire elementi si spera utili per le indagini, nel tentativo di scoprire chi ha teso l’agguato e chi sarebbe anche il mandante di un chiaro atto in stile mafioso. Intanto, arriva proprio stamattina la notizia che il membro Spada divenuto tristemente più famoso ad Ostia, Roberto l’ex pugile, rimarrà in carcere. Lo ha deciso pochi istanti fa il tribunale del Riesame di Roma che ha depositato sentenza contro il protagonista dell’aggressione al giornalista di Nemo Daniele Piervincenzi nell’ormai famosa testata davanti alla palestra di Ostia. Come riporta la Procura, citata da La Stampa, regge l’impianto accusatorio «che contesta all’indagato i reati di lesioni e violenza privata aggravate dal “metodo mafioso” per aver picchiato brutalmente lo scorso 7 novembre il giornalista del programma Rai «Nemo-Nessuno Escluso», Daniele Piervincenzi e il cameraman Edoardo Anselmi». Clima di omertà generale, pericolo per i giornalisti e chiunque provi ad indagare nelle dinamiche losche del potere a Ostia, e infine pericolo per gli stessi Piervincenzi e Anselmi nel restare in ospedale dopo l’aggressione - «abbiamo avuto paura che in quel momento restare lì non sarebbe stato per noi sicuro. Temevamo, infatti, non solo che qualche appartenente alla famiglia Spada potesse raggiungerci presso l’ospedale e farci del male» - danno la giusta impressione di una forte criminalità a Ostia e dintorni, confermata dall’ennesimo agguato con metodo mafioso.

