AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: muore un uomo sull'A10 (ultime notizie, oggi 24 novembre)

Autostrade, bollettino traffico, situazione e info: Ultime notizie in tempo reale, oggi 24 novembre 2017 sulla viabilità. Un uomo di 58 anni colto da infarto per veicolo contromano in A10.

24 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Autostrade Traffico - La Presse

Altro fatto di cronaca nera sulle autostrade italiane con la morte di uomo di origini ucraine di cinquantotto anni. Questo è stato colto da infarto sull'A10 dopo che ha visto venire ad alta velocità un'autovettura nel senso contrario. Secondo quanto riportato da GenovaToday.it pare che le dinamiche siano da accertare. La Procura sta indagando a carico di ignoti con l'accusa di omicidio stradale. L'uomo in questione è stato soccorso immediatamente dai mezzi di soccorso arrivando al pronto soccorso in codice rosso all'ospedale di Galliera. L'incidente è avvenuto all'altezza di Voltri dopo che aveva cercato di evitare la vettura che veniva contromano. Non si sa ancora perché questo veicolo fosse nel verso opposto e da dove sia entrato. Nella serata di ieri la situazione della viabilità era tornata a scorrere correttamente e non dovrebbero esserci problemi oggi per quanto riguarda il traffico.

CANTIERI E PROBLEMI NELLA NOTTE

La notte che ci porta alla giornata di oggi, venerdì 24 novembre 2017, è stata piuttosto complicata sulle autostrade italiane e soprattutto sull'A1. Per questo sarà importante nella mattinata seguire con attenzione ulteriori evoluzioni sul portale istituzionale, Autostrade.it, che è sempre aggiornato in tempo reale e offre anche dei consigli per evitare il traffico. Sull'A1 Firenze-Roma al chilometro 319.9 direzione Napoli è stato segnalato attorno all'1 traffico rallentato tra Firenze sud e Incisa-Reggello. Si passa poi ai cantieri che sono stati aperti per dare il via a numerosi lavoro. Sull'A1 Bologna-Firenze troviamo al chilometro 242.3 direzione Milano tra Aglio km 255 e Roncobilaccio e sul km 254.672 nella stessa direzione tra Bivio A1-Variante e Aglio km 255. Passiamo poi all'A1 Direttissima dove al chilometro 32.966 direzione Firenze troveremo chiuso il tratto tra Bivio A1-Variante e Aglio km 255.

© Riproduzione Riservata.